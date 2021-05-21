Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры

Вашингтон, 21 мая. Извержение Йеллоустоунского супервулкана способно обернуться разрушительным ударом по Соединенным Штатам. Такой прогноз сделал американский вулканолог Робин Джордж Эндрюс.

Эксперт предположил, что на месте сегодняшнего нацпарка в Йеллоустоуне получится гигантская воронка. В результате извержение приведет к разрушению инфраструктуры, загрязнению почвы и водоемов. Все это обернется серьезными проблемами в экономике и сельском хозяйстве, пишет Express.

Также существует большая вероятность начала вулканической зимы планетарного масштаба. Пепел из кратера затмит Солнце, что неизбежно приведет к понижению температуры Земли.

Недавно курильский вулкан Эбеко выбросил столб пепла на 2,3 километра. Шлейф распространился на пять километров в восточном направлении. Никаких последствий активность вулкана не принесла.