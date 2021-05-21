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01:00
Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
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Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
Общество
Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
23:40
Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
23:39
Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
23:34
Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
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Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки

  /   Обновлено: 21 мая 2021 00:56
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Москва, 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил национальный День вышиванки в косоворотке — предмете народного русского костюма. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский разместил в соцсетях фотографию, на которой они с женой Еленой запечатлены в национальных костюмах. Пользователи Сети обратили внимание, что наряд президента сильно похож на русский.

«Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно. (Академик) Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», — написала Захарова в своих соцсетях.

Пользователи Сети ранее раскритиковали Зеленского за использование «российской рубахи» под видом вышиванки. Украинцы назвали это позором и упрекнули команду президента в незнании национальных традиций.

захарова зеленский косоворотка
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