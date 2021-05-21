Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки

Москва, 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отметил национальный День вышиванки в косоворотке — предмете народного русского костюма. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зеленский разместил в соцсетях фотографию, на которой они с женой Еленой запечатлены в национальных костюмах. Пользователи Сети обратили внимание, что наряд президента сильно похож на русский.

«Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить «день вышиванки» в косоворотке — бесценно. (Академик) Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», — написала Захарова в своих соцсетях.

Пользователи Сети ранее раскритиковали Зеленского за использование «российской рубахи» под видом вышиванки. Украинцы назвали это позором и упрекнули команду президента в незнании национальных традиций.