Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»

Вашингтон, 21 мая. Сенаторы США внесли на рассмотрение в конгресс законопроект, в котором прописаны санкционные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода «Северный поток — 2».

Администрация президента США Джо Байдена, рискуя влиянием Соединенных Штатов в международной политике, потакает ошибочной стратегии Германии, заявил сенатор Кевин Крамер. Она, по его мнению, стремится дать главе российского государства Владимиру Путину рычаги давления на европейские страны.

Недавно в Вашингтоне признали, что остановить строительство «Северного потока — 2» на данном этапе уже невозможно. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что проект завершен на 95%.