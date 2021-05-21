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новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
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19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
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Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году

Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
pnzreg.ru  /  Правительство Пензенской области

Пенза, 21 мая. В центре Пензы на месте нового корпуса областного онкодиспансера заложили символический камень. После окончания строительства здесь планируется разместить лабораторно-диагностическое отделение.

В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель комитета Совета Федераций РФ по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Также на месте будущей стройплощадки установили обелиск с памятной табличкой о начале возведения объекта.

Обращаясь к присутствующим, гость столицы Сурского края Андрей Каприн похвалил главу региона за стремление к развитию системы здравоохранения области. Гендиректор НМИЦ радиологии выразил уверенность, что строительство нового лечебно-диагностического корпуса позволит вывести онкологическую службу региона на принципиально новый уровень развития.

«Отрадно осознавать, что руководством области и лично врио губернатора оказывается всесторонняя поддержка реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ввод в эксплуатацию нового лабораторно-диагностического комплекса, уверен, позволит области повысить показатели качества оказания медицинской помощи с использованием самых современных методов диагностики и лечения. Хотелось бы отдельно отметить внимание и понимание Советом Федерации важности проводимых мероприятий в сфере борьбы с онкозаболеваниями в регионах Российской Федерации», — отметил Андрей Каприн.

Строительство объекта предполагается завершить к 2024 году.

Ранее ФАН сообщал, что причиной смерти одного из известных символов зоопарка Пензы стало онкологическое заболевание.

россия больница пенза мельниченко пензенская область
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