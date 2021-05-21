Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году

Пенза, 21 мая. В центре Пензы на месте нового корпуса областного онкодиспансера заложили символический камень. После окончания строительства здесь планируется разместить лабораторно-диагностическое отделение.

В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко, председатель комитета Совета Федераций РФ по социальной политике Инна Святенко и генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн. Также на месте будущей стройплощадки установили обелиск с памятной табличкой о начале возведения объекта.

Обращаясь к присутствующим, гость столицы Сурского края Андрей Каприн похвалил главу региона за стремление к развитию системы здравоохранения области. Гендиректор НМИЦ радиологии выразил уверенность, что строительство нового лечебно-диагностического корпуса позволит вывести онкологическую службу региона на принципиально новый уровень развития.

«Отрадно осознавать, что руководством области и лично врио губернатора оказывается всесторонняя поддержка реализации федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ввод в эксплуатацию нового лабораторно-диагностического комплекса, уверен, позволит области повысить показатели качества оказания медицинской помощи с использованием самых современных методов диагностики и лечения. Хотелось бы отдельно отметить внимание и понимание Советом Федерации важности проводимых мероприятий в сфере борьбы с онкозаболеваниями в регионах Российской Федерации», — отметил Андрей Каприн.

Строительство объекта предполагается завершить к 2024 году.

Ранее ФАН сообщал, что причиной смерти одного из известных символов зоопарка Пензы стало онкологическое заболевание.