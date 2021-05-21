Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме

Роттердам, 21 мая. Второй полуфинал Евровидения состоялся в Роттердаме. Десять участников этого этапа представят свои страны в финальной части песенного конкурса в субботу, 22 мая.

В четверг, 20 мая, на арене Ahoy прозвучали композиции исполнителей из 17 стран. В финал пробились конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

По итогам первого полуфинала за первое место сразятся певцы из России, Израиля, Швеции, Бельгии, Кипра, Литвы, Норвегии, Мальты, Азербайджана и Украины. В финале к ним присоединятся участники из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии и Нидерландов.

Россию на Евровидении представляет певица Манижа с песней Russian Woman. Она успешно выступила в первом полуфинале.