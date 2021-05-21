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Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
00:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
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00:02
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Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
23:40
Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
23:39
Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
23:34
Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
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Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме

  /   Обновлено: 21 мая 2021 00:44
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
eurovision.tv  /  EBU 2002-2021

Роттердам, 21 мая. Второй полуфинал Евровидения состоялся в Роттердаме. Десять участников этого этапа представят свои страны в финальной части песенного конкурса в субботу, 22 мая.

В четверг, 20 мая, на арене Ahoy прозвучали композиции исполнителей из 17 стран. В финал пробились конкурсанты из Албании, Сербии, Болгарии, Молдавии, Португалии, Исландии, Сан-Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.

По итогам первого полуфинала за первое место сразятся певцы из России, Израиля, Швеции, Бельгии, Кипра, Литвы, Норвегии, Мальты, Азербайджана и Украины. В финале к ним присоединятся участники из Великобритании, Франции, Испании, Германии, Италии и Нидерландов.

Россию на Евровидении представляет певица Манижа с песней Russian Woman. Она успешно выступила в первом полуфинале.

евровидение роттердам второй полуфинал
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