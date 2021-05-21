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новостей
01:00
Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
00:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
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Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
23:40
Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
23:39
Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
23:34
Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
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Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми

  /   Обновлено: 21 мая 2021 00:09
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 21 мая. Актер Денис Матросов уверяет, что его бывшая супруга Людмила Татарова лжет о домашнем насилии, пытаясь очернить его.

Гражданский брак с Тарасовой длился несколько лет. У пары родились близнецы Владимир и Юрий, однако вскоре совместная жизнь закончилась скандальным разрывом. Людмила заявила, что Матросов поднял на нее руку. Обвинения в абьюзе звучали публично, обиженная гражданская жена запретила сыновьям общаться с отцом. По словам Матросова, они до сих пор не виделись.

«Они с молоком матери впитали ненависть ко мне. Думаю, наша встреча когда-нибудь произойдет, но какой она будет — намеренной или случайной — не знаю», — заявил артист в эфире программы «Судьба человека».

Звезда
Pr Scr youtube.com  / Россия 1

По словам актера, историю про насилие Татарова выдумала, чтобы на всю страну выставить его в негативном свете.

После расставания с Людмилой Татаровой актер женился на Марии Куликовой. Вместе они прожили больше десяти лет, однако отношения закончились разводом.

Звезда
Pr Scr youtube.com  / Россия 1

Неделей ранее в центре серьезного скандала оказалась звезда сериалов «Штрафбат» и «Зона» Игорь Филиппов. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Обвинения прозвучали со стороны модели Вероники Сагайко и ее матери. По словам девушки, после окончания школы она обратилась к Филиппову, чтобы он помог ей стать актрисой. На тот момент девушке было 17 лет.

Сам Филиппов отвергает все обвинения. В одном из шоу он предоставил запись, на которой девушка требует от него купить ей квартиру. Эксперты полагают, что мать девушки придумала историю с изнасилованием, чтобы дочь продвинулась по карьерной лестнице.

тарасова домашнее насилие матросов абьюз
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