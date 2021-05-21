Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми

Москва, 21 мая. Актер Денис Матросов уверяет, что его бывшая супруга Людмила Татарова лжет о домашнем насилии, пытаясь очернить его.

Гражданский брак с Тарасовой длился несколько лет. У пары родились близнецы Владимир и Юрий, однако вскоре совместная жизнь закончилась скандальным разрывом. Людмила заявила, что Матросов поднял на нее руку. Обвинения в абьюзе звучали публично, обиженная гражданская жена запретила сыновьям общаться с отцом. По словам Матросова, они до сих пор не виделись.

«Они с молоком матери впитали ненависть ко мне. Думаю, наша встреча когда-нибудь произойдет, но какой она будет — намеренной или случайной — не знаю», — заявил артист в эфире программы «Судьба человека».

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По словам актера, историю про насилие Татарова выдумала, чтобы на всю страну выставить его в негативном свете.

После расставания с Людмилой Татаровой актер женился на Марии Куликовой. Вместе они прожили больше десяти лет, однако отношения закончились разводом.

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Неделей ранее в центре серьезного скандала оказалась звезда сериалов «Штрафбат» и «Зона» Игорь Филиппов. Его обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Обвинения прозвучали со стороны модели Вероники Сагайко и ее матери. По словам девушки, после окончания школы она обратилась к Филиппову, чтобы он помог ей стать актрисой. На тот момент девушке было 17 лет.

Сам Филиппов отвергает все обвинения. В одном из шоу он предоставил запись, на которой девушка требует от него купить ей квартиру. Эксперты полагают, что мать девушки придумала историю с изнасилованием, чтобы дочь продвинулась по карьерной лестнице.