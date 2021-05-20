В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита

Москва, 20 мая. Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк высказался о беспокойстве украинских властей по поводу вероятного российско-американского саммита на высочайшем уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что опасается снятия санкций с «Северного потока — 2» по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Железняк сказал, что слова Зеленского показали его страх потерять финансирование со стороны американских кураторов.

«Ослабление давления США на «Северный поток — 2» насторожило Киев. Очевидно, следует ожидать усиления антироссийской риторики со стороны властей Украины», — сказал Железняк.

Он добавил, что Украина в связи с новым курсом Вашингтона по строительству газопровода «Северный поток — 2» захочет выслужиться перед «западными спонсорами-русофобами».

Недавно в РФ запретили въезд восьми чиновникам из ЕС. Это была ответная мера на санкции Евросоюза. Французский эксперт Тьерри Брос рассказал, что рестрикции никак не отразятся на строительстве «Северного потока — 2»