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новостей
01:00
Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
00:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
Общество
Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
23:40
Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
23:39
Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
23:34
Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
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В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита

Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 20 мая. Вице-спикер Госдумы РФ Сергей Железняк высказался о беспокойстве украинских властей по поводу вероятного российско-американского саммита на высочайшем уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что опасается снятия санкций с «Северного потока — 2» по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Железняк сказал, что слова Зеленского показали его страх потерять финансирование со стороны американских кураторов.

«Ослабление давления США на «Северный поток — 2» насторожило Киев. Очевидно, следует ожидать усиления антироссийской риторики со стороны властей Украины», — сказал Железняк.

Он добавил, что Украина в связи с новым курсом Вашингтона по строительству газопровода «Северный поток — 2» захочет выслужиться перед «западными спонсорами-русофобами».

Недавно в РФ запретили въезд восьми чиновникам из ЕС. Это была ответная мера на санкции Евросоюза. Французский эксперт Тьерри Брос рассказал, что рестрикции никак не отразятся на строительстве «Северного потока — 2»

украина Киев железняк северный поток - 2
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