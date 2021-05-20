Мария Миронова попала в черный список на Украине

Киев, 20 мая. Минкульт Украины запретил въезд в страну трем российским актерам по требованию СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении министерства культуры и информационной политики уточняется, что письмо от СБУ поступило в ведомство еще 11 мая. Силовики потребовали включить в черный список Игоря Копылова («Сестры», «Выход»), Игоря Петренко («Звезда» «Водитель для Веры») и Марию Миронову («Качели», «Ночной дозор», дочь актера Андрея Миронова), поскольку они якобы «представляют угрозу национальной безопасности страны». Минкульт выполнил требования СБУ 19 мая.

Уже традиционно ведомство не уточняет, что стало причиной недовольства силовиков артистами. На сегодняшний день в черном списке находятся 192 деятелякультуры, среди них Никита Михалков, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Лариса Долина, Владимир Меньшов, Марат Башаров, Алиса Фрейндлих, Макс Фадеев и многие другие. Им запрещен въезд на территорию Украины.

В конце апреля в запретный список попал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Обычно, чтобы стать невъездным на Украину, достаточно посетить Крым. В случае музыканта, в минкульте добавили, что он «пропагандирует культ насилия и жестокости» на своих выступлениях, пишет «Царьград». Сам рэпер в тот же день отреагировал на данное сообщение, заявив, что любит Украину.

В 2017 году на Украине был принят законопроект, обязывающий организаторов культурных мероприятий обращаться в СБУ за разрешением на гастроли артистов из России. При этом деятелям эстрады могут запретить въезд на территорию Незалежной уже после успешного прохождения этой процедуры. Каждый год сотрудники погранслужбы Украины не впускают в страну тысячи россиян.