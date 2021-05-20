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новостей
01:00
Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
00:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
Общество
Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
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В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
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Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
Все новости

Мария Миронова попала в черный список на Украине

Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
instagram.com  /  @mariya_mironova_actress

Киев, 20 мая. Минкульт Украины запретил въезд в страну трем российским актерам по требованию СБУ, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении министерства культуры и информационной политики уточняется, что письмо от СБУ поступило в ведомство еще 11 мая. Силовики потребовали включить в черный список Игоря Копылова («Сестры», «Выход»), Игоря Петренко («Звезда» «Водитель для Веры») и Марию Миронову («Качели», «Ночной дозор», дочь актера Андрея Миронова), поскольку они якобы «представляют угрозу национальной безопасности страны». Минкульт выполнил требования СБУ 19 мая.

Уже традиционно ведомство не уточняет, что стало причиной недовольства силовиков артистами. На сегодняшний день в черном списке находятся 192 деятелякультуры, среди них Никита Михалков, Лев Лещенко, Сергей Безруков, Федор Бондарчук, Лариса Долина, Владимир Меньшов, Марат Башаров, Алиса Фрейндлих, Макс Фадеев и многие другие. Им запрещен въезд на территорию Украины.

В конце апреля в запретный список попал рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Обычно, чтобы стать невъездным на Украину, достаточно посетить Крым. В случае музыканта, в минкульте добавили, что он «пропагандирует культ насилия и жестокости» на своих выступлениях, пишет «Царьград». Сам рэпер в тот же день отреагировал на данное сообщение, заявив, что любит Украину.

В 2017 году на Украине был принят законопроект, обязывающий организаторов культурных мероприятий обращаться в СБУ за разрешением на гастроли артистов из России. При этом деятелям эстрады могут запретить въезд на территорию Незалежной уже после успешного прохождения этой процедуры. Каждый год сотрудники погранслужбы Украины не впускают в страну тысячи россиян.

украина сбу черный список Мария Миронова игорь петренко игорь копылов
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