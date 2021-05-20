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новостей
01:00
Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
00:59
Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
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Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
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Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
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Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»

Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
Prt Scr facebook.com  /  Радио МИР

Чебоксары, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин выпустил указ о присвоении Чебоксарам почетного звания «Город трудовой доблести». Глава Чувашии Олег Николаев назвал это решение гордостью республики.

Дата присвоения Чебоксарам звания «Город трудовой доблести» станет исторической для чувашского народа, отметил Николаев. Он добавил, что указ президента стал выражением признания значения Чебоксар в годы Великой Отечественной войны.

«Указ Президента — это выражение признания значения города Чебоксары, ставшего в то военное лихолетье опорной точкой для фронта, где ковалась в прямом и переносном смысле общая для страны Великая Победа, и самоотверженного подвига наших предков в тылу!» — заявил он.

Получение почетного звания выпало в Чувашии на год, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно в этот период, отметил Николаев, проявился настоящий героизм народа республики. Участниками строительства стали около 200 тысяч человек, которые всего за три месяца построили рубежи протяженностью 380 километров.

Николаев уверен, что решение Путина придаст Чувашии дополнительный импульс в работе местных властей по сохранению и увековечиванию памяти народного подвига. Уже в пятницу планируется начать обсуждение по выбору места для установления Памятной Стелы «Чебоксары — город трудовой доблести». Решающее слово в этом вопросе будет стоять за современниками военных лет.

Вместе с Чебоксарами почетное звание «Город трудовой доблести» получили еще 11 российских городов. В их числе Барнаул, Киров, Коломна, Красноярск, Пенза, Тюмень, Комсомольск-на-Амуре и другие. Последний уже претендовал ранее на получение этого звания, однако не смог добиться успеха из-за затянувшегося процесса подготовки документации.

чебоксары чувашия николаев
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