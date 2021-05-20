Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»

Чебоксары, 20 мая. Президент РФ Владимир Путин выпустил указ о присвоении Чебоксарам почетного звания «Город трудовой доблести». Глава Чувашии Олег Николаев назвал это решение гордостью республики.

Дата присвоения Чебоксарам звания «Город трудовой доблести» станет исторической для чувашского народа, отметил Николаев. Он добавил, что указ президента стал выражением признания значения Чебоксар в годы Великой Отечественной войны.

«Указ Президента — это выражение признания значения города Чебоксары, ставшего в то военное лихолетье опорной точкой для фронта, где ковалась в прямом и переносном смысле общая для страны Великая Победа, и самоотверженного подвига наших предков в тылу!» — заявил он.

Получение почетного звания выпало в Чувашии на год, посвященный подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Именно в этот период, отметил Николаев, проявился настоящий героизм народа республики. Участниками строительства стали около 200 тысяч человек, которые всего за три месяца построили рубежи протяженностью 380 километров.

Николаев уверен, что решение Путина придаст Чувашии дополнительный импульс в работе местных властей по сохранению и увековечиванию памяти народного подвига. Уже в пятницу планируется начать обсуждение по выбору места для установления Памятной Стелы «Чебоксары — город трудовой доблести». Решающее слово в этом вопросе будет стоять за современниками военных лет.

Вместе с Чебоксарами почетное звание «Город трудовой доблести» получили еще 11 российских городов. В их числе Барнаул, Киров, Коломна, Красноярск, Пенза, Тюмень, Комсомольск-на-Амуре и другие. Последний уже претендовал ранее на получение этого звания, однако не смог добиться успеха из-за затянувшегося процесса подготовки документации.