Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе

Пенза, 21 мая. Страшной травмой для жителя областного центра закончилась уборка работающего станка на одном из производств. Мужчина пренебрег правилами техники безопасности, что едва не лишило его ноги.

По данным регионального управления СК, 44-летний горожанин подрабатывал на предприятии подсобным рабочим. По окончании смены он приступил к уборке помещения, не убедившись в том, что автоматические станки для изготовления бетонных изделий обесточены. В результате неосторожных действий один из механизмов был активирован.

«В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его узлов, мужчина получил перелом. При этом он был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

По факту получения травмы на производстве работником было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что в Ульяновской области неосторожный рабочий потерял сознание из-за паров топлива при ремонте судна. Он упал в цистерну с горючим и находился в ней около шести часов.