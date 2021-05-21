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10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
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Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе

Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 21 мая. Страшной травмой для жителя областного центра закончилась уборка работающего станка на одном из производств. Мужчина пренебрег правилами техники безопасности, что едва не лишило его ноги.

По данным регионального управления СК, 44-летний горожанин подрабатывал на предприятии подсобным рабочим. По окончании смены он приступил к уборке помещения, не убедившись в том, что автоматические станки для изготовления бетонных изделий обесточены. В результате неосторожных действий один из механизмов был активирован.

«В ходе работы станка произошло сдавливание ноги работника одним из его узлов, мужчина получил перелом. При этом он был допущен к работе без проведения вводного инструктажа по охране труда», — уточнила старший помощник руководителя регионального СК Татьяна Махницкая.

По факту получения травмы на производстве работником было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ФАН сообщал, что в Ульяновской области неосторожный рабочий потерял сознание из-за паров топлива при ремонте судна. Он упал в цистерну с горючим и находился в ней около шести часов.

россия пенза чп происшествие пензенская область производство травма станок
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