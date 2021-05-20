Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы

Москва, 20 апреля. В жилом доме на Садовом кольце может обрушиться торцевая стена. Ситуация усугубляется тем, что по стене проходит газовая труба, которая при ее падении будет разорвана. Пожарные не исключают возгорания и даже хлопка газа.

В настоящее время у здания на Садовом кольце возле американского посольства по адресу Новинский бульвар, дом 15 находится отряд МЧС. Из многоэтажного дома вышли жильцы. Торцевая стена здания, построенного в 1966 году, отделилась от несущих конструкций и грозит обрушением. Здание жилое, в нем 176 квартир. Все дело в том, что снаружи, по этой же стене проходит труба, по которой в дом подается газ. Пожарные не исключают вероятность взрыва в случае обвала. Представители МЧС находятся в некотором замешательстве, и пока не понимают, как можно предотвратить трагедию. Наихудший сценарий — при обвале стены будет разорван газопровод, в случае хлопка могут быть разрушены прилегающие к стене квартиры на первом и втором этажах, возникнет пожар.

Федеральное агентство новостей /

Корреспондент ФАН попросил прокомментировать происходящее девушку, которая вызвала спасателей.

«Я собственник, в этом доме моя квартира, я в ней живу. Заметила небольшую трещину еще год назад. Мы обращались в домоуправление, управляющую компанию, но все спустили на тормозах, о проблеме забыли. Сегодня жильцы увидели, что стена отошла до критического положения, она вот-вот рухнет, и при этом кирпичи давят на газовую трубу. Утром до нее было около 5 сантиметров, крен стены увеличивается на глазах. Нам страшно от того, что может произойти…» — делится переживаниями жительница дома Татьяна Юферева.

Обрушение пешеходного моста в Германии ранее привело к смерти одного человека. Строительство моста на момент обрушения не было закончено.