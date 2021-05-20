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Общество
В Госдуме призвали найти баланс между сохранением природы и туризмом на Камчатке
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Шоу-бизнес
Джонни Депп вновь попытается в суде уличить Эмбер Херд во лжи
00:42
Наука
Вулканолог спрогнозировал последствия извержения Йеллоустоунской кальдеры
00:41
Политика
Захарова высмеяла национальный костюм Зеленского на День вышиванки
00:39
Политика
Американские сенаторы хотят восстановить санкции против «СП-2»
00:11
Общество
Определились все финалисты Евровидения в Роттердаме
00:07
Шоу-бизнес
Звезда "Кармелиты" Матросов объяснил, почему не общается со своими детьми
00:02
Общество
Взвейтесь кострами, синие ночи: лучшие фильмы о летних приключениях пионеров
23:40
Политика
В Госдуме объяснили беспокойство Киева по вопросу российско-американского саммита
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Политика
Мария Миронова попала в черный список на Украине
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Общество
Чебоксары удостоились почетного звания «Город трудовой доблести»
23:29
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
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Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы

  /   Обновлено: 20 мая 2021 23:37
Происшествия
Стена дома отделилась от несущих конструкций и может обрушиться в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 20 апреля. В жилом доме на Садовом кольце может обрушиться торцевая стена. Ситуация усугубляется тем, что по стене проходит газовая труба, которая при ее падении будет разорвана. Пожарные не исключают возгорания и даже хлопка газа.

В настоящее время у здания на Садовом кольце возле американского посольства по адресу Новинский бульвар, дом 15 находится отряд МЧС. Из многоэтажного дома вышли жильцы. Торцевая стена здания, построенного в 1966 году, отделилась от несущих конструкций и грозит обрушением. Здание жилое, в нем 176 квартир. Все дело в том, что снаружи, по этой же стене проходит труба, по которой в дом подается газ. Пожарные не исключают вероятность взрыва в случае обвала. Представители МЧС находятся в некотором замешательстве, и пока не понимают, как можно предотвратить трагедию. Наихудший сценарий —  при обвале стены будет разорван газопровод, в случае хлопка могут быть разрушены прилегающие к стене квартиры на первом и втором этажах, возникнет пожар.

Стена жилого дома обрушилась в центре Москвы
Федеральное агентство новостей  / 

Корреспондент ФАН попросил прокомментировать происходящее девушку, которая вызвала спасателей.

«Я собственник, в этом доме моя квартира, я в ней живу. Заметила небольшую трещину еще год назад. Мы обращались в домоуправление, управляющую компанию, но все спустили на тормозах, о проблеме забыли. Сегодня жильцы увидели, что стена отошла до критического положения, она вот-вот рухнет, и при этом кирпичи давят на газовую трубу. Утром до нее было около 5 сантиметров, крен стены увеличивается на глазах. Нам страшно от того, что может произойти…» —  делится переживаниями жительница дома Татьяна Юферева.

Обрушение пешеходного моста в Германии ранее привело к смерти одного человека. Строительство моста на момент обрушения не было закончено.

москва обрушение дома
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