Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не в первый раз демонстрирует уникальную для высокого госчиновника необразованность, заявила директор RPGR Consulting Елена Дьяченко.

Юрист киевской фирмы обратила внимание на ошибку, допущенную главой государства на пресс-конференции 20 мая. Зеленский объявил журналистам, что к 30-летию Независимости Украины МИД страны привезет в Киев «Конституцию Орлика», которая, по словам президента, является «первой Конституцией Украины».

«Люди добрые, ну погуглите кто-то для президента, что этот фейк никогда не был действующей конституцией, как и Пилип Орлык (Филипп Орлик, соратник гетмана И. Мазепы — Прим. ФАН) — гетманом на момент ее написания!» — цитирует правоведа «Свободная пресса».

Дьяченко подчеркнула, что Орлик «был гетманом в изгнании» и прославился только поражениями, неудачными союзами со шведам и татарами, а также сожженной Белой Церковью. Юрист сравнила подарок от МИД с другим историческим периодом, который старательно переписывают украинские «патриотические историки».

«Привезти это («Конституцию Орлика») к юбилею, конечно, не так эпатажно, как было бы привезти оригинал присяги Гитлеру бойцами СС Галичина», — с сарказмом резюмировала Дьяченко.

В среду пресс-конференцию Зеленского, которая прошла на госпредприятии «Антонов», раскритиковал журналист Дмитрий Гордон, назвав ее «ужасной и отвратительной». Он считает, что в выбранном помещении есть некий символизм: «ужасная заброшенная территория как символ заброшенности Украины».

Сам Зеленский подводил итоги двух лет на посту президента на фоне самолета Ан-124-100 «Руслан», на котором не были установлены двигатели. Рядом было видно другое воздушное судно с надписью «Вооруженным силам Украины — надежные крылья», однако самих крыльев на нем не было.