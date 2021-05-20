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новостей
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
Общество
Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
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Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского

Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 20 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не в первый раз демонстрирует уникальную для высокого госчиновника необразованность, заявила директор RPGR Consulting Елена Дьяченко.

Юрист киевской фирмы обратила внимание на ошибку, допущенную главой государства на пресс-конференции 20 мая. Зеленский объявил журналистам, что к 30-летию Независимости Украины МИД страны привезет в Киев «Конституцию Орлика», которая, по словам президента, является «первой Конституцией Украины».

«Люди добрые, ну погуглите кто-то для президента, что этот фейк никогда не был действующей конституцией, как и Пилип Орлык (Филипп Орлик, соратник гетмана И. Мазепы — Прим. ФАН) — гетманом на момент ее написания!» — цитирует правоведа «Свободная пресса».

Дьяченко подчеркнула, что Орлик «был гетманом в изгнании» и прославился только поражениями, неудачными союзами со шведам и татарами, а также сожженной Белой Церковью. Юрист сравнила подарок от МИД с другим историческим периодом, который старательно переписывают украинские «патриотические историки».

«Привезти это («Конституцию Орлика») к юбилею, конечно, не так эпатажно, как было бы привезти оригинал присяги Гитлеру бойцами СС Галичина», — с сарказмом резюмировала Дьяченко.

В среду пресс-конференцию Зеленского, которая прошла на госпредприятии «Антонов», раскритиковал журналист Дмитрий Гордон, назвав ее «ужасной и отвратительной». Он считает, что в выбранном помещении есть некий символизм: «ужасная заброшенная территория как символ заброшенности Украины».

Сам Зеленский подводил итоги двух лет на посту президента на фоне самолета Ан-124-100 «Руслан», на котором не были установлены двигатели. Рядом было видно другое воздушное судно с надписью «Вооруженным силам Украины — надежные крылья», однако самих крыльев на нем не было.

украина Киев зеленский
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