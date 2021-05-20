Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области

Тверь, 20 мая. Авария с участием несовершеннолетнего пешехода произошла на улице Октябрьской в городе Кувшиново Тверской области. Информацию об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Предварительно установлено, что вечером 20 мая водитель на автомобиле ВАЗ совершил наезд на 12-летнюю школьницу. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Врачи доставили пострадавшую в детскую областную больницу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

ДТП с летальным исходом ранее произошло в Екатеринбурге. Полиция задержала 22-летнего водителя, который 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.