Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19

Москва, 20 мая. Вероятность заражения коронавирусом остается одной из самых высоких при езде в общественном транспорте. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Живущие в России люди часто заражаются коронавирусом в транспорте, однако самое большое количество инфицирования происходит в «домашних очагах». Попова рассказала о наиболее опасных местах в условиях пандемии COVID-19 в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-1».

Анна Попова ранее заявила об эффективности «санитарного щита» в России. Создаваемая в стране стратегия предполагает исключение локдауна в условиях распространения каких-либо инфекций.