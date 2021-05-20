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Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
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Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
Общество
Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
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21:08
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Общество
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Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга

  /   Обновлено: 20 мая 2021 22:48
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 20 мая. Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает источник ФАН.

Чиновницу задержали по подозрению в мошеннических махинациях внутри министерства. Правоохранители направили требование об аресте в Басманный суд столицы, которое было одобрено. Замглавы фармацевтического департамента Минпромторга заключена под стражу до 19 июля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно отметил, что если в действиях чиновников есть состав преступления, то правоохранители должны дать им оценку. Министерство оказывает содействие следствию.

Ранее одну из задержанных чиновниц уже поместили под стражу. Решением столичного суда бывшая чиновница также пробудет под стражей до 19 июля.

суд минпромторг
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