Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга

Москва, 20 мая. Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом сообщает источник ФАН.

Чиновницу задержали по подозрению в мошеннических махинациях внутри министерства. Правоохранители направили требование об аресте в Басманный суд столицы, которое было одобрено. Замглавы фармацевтического департамента Минпромторга заключена под стражу до 19 июля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров недавно отметил, что если в действиях чиновников есть состав преступления, то правоохранители должны дать им оценку. Министерство оказывает содействие следствию.

Ранее одну из задержанных чиновниц уже поместили под стражу. Решением столичного суда бывшая чиновница также пробудет под стражей до 19 июля.