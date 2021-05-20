Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем

Газа, 20 мая. Палестина прекратит вести огонь с Израилем в 02:00 по московскому времени в пятницу. Это решение подтвердил представитель ХАМАС, передает Reuters.

Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня в секторе Газа движения ХАМАС. Решение было встречено большинством голосов. Страны должны перестать обмениваться авиаударами в пятницу.

Боевые действия между Израилем и Палестиной не прекращались с 10 мая 2021 года. О своем решении прекратить авиаудары власти Израиля уведомили египетского посредника, сообщает Al Jazeera со ссылкой на свои источники. Режим ведения огня должен быть завершен на текущей неделе.