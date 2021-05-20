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Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
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Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
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Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
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Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
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Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
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Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах

Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
pixabay.com  /  Glavo

Остин, 20 мая. Человеческие останки, найденные в автодоме в Техасе, были идентифицированы. Оказалось, что в трейлере был обнаружен мертвым пропавший несколько месяцев назад мальчик.

Трагедия случилась в Сан-Антонио, где накануне Дня Благодарения пропал двухгодовалый малыш. Полиция и семья мальчика подтвердили, что найденные человеческие останки принадлежат тому самому техасскому малышу, сообщает The Fox News.

Согласно информации правоохранителей, погибшим оказался Джеймс Ч., которому должно было исполниться всего 20 месяцев. Родственники мальчика опубликовали в Сети видеоролик, на котором также подтвердили информацию, что в доме на колесах был именно их сын и внук.

«Результаты уже получены. И хотя мой разум говорил: «Это точно Джеймс», но мое сердце не было готово отпустить», — поделилась убитая горем бабушка малыша.

По словам женщины, судебные медики заявили, что вскрытие еще не завершено, поэтому точную причину смерти пока определить невозможно. В полиции заверили, что расследование продолжается, но не предоставили дополнительных подробностей.

Стражи порядка отсмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых мальчик был последний раз запечатлен с 20-летней мамой в январе. После этого в те же камеры попадалась мама Джеймса, но без сына. В связи с этим полиция решила арестовать американку по обвинению в том, что она бросила ребенка или подвергла его опасности. Отмечается, что правоохранительные органы могут предъявить женщине и другие обвинения.

Следователи несколько раз обыскивали передвижной дом, где, как оказалось, мальчик жил со своей матерью, и обнаружили человеческую кровь на простыне кроватки, а также на его автокресле, коляске и других детских предметах. Известно, что отец Джеймса и бабушка по материнской линии отбывают тюремные сроки за убийства других членов семьи.

Полиция Техаса арестовала молодого человека, подозреваемого в зверской расправе над четырехлетним ребенком. Американец похитил мальчика прямо из дома и зарезал на улице.

дети сша убийство ребенок техас смерть гибель мальчик автодом дом на колесах
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