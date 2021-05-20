Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах

Остин, 20 мая. Человеческие останки, найденные в автодоме в Техасе, были идентифицированы. Оказалось, что в трейлере был обнаружен мертвым пропавший несколько месяцев назад мальчик.

Трагедия случилась в Сан-Антонио, где накануне Дня Благодарения пропал двухгодовалый малыш. Полиция и семья мальчика подтвердили, что найденные человеческие останки принадлежат тому самому техасскому малышу, сообщает The Fox News.

Согласно информации правоохранителей, погибшим оказался Джеймс Ч., которому должно было исполниться всего 20 месяцев. Родственники мальчика опубликовали в Сети видеоролик, на котором также подтвердили информацию, что в доме на колесах был именно их сын и внук.

«Результаты уже получены. И хотя мой разум говорил: «Это точно Джеймс», но мое сердце не было готово отпустить», — поделилась убитая горем бабушка малыша.

По словам женщины, судебные медики заявили, что вскрытие еще не завершено, поэтому точную причину смерти пока определить невозможно. В полиции заверили, что расследование продолжается, но не предоставили дополнительных подробностей.

Стражи порядка отсмотрели записи камер видеонаблюдения, на которых мальчик был последний раз запечатлен с 20-летней мамой в январе. После этого в те же камеры попадалась мама Джеймса, но без сына. В связи с этим полиция решила арестовать американку по обвинению в том, что она бросила ребенка или подвергла его опасности. Отмечается, что правоохранительные органы могут предъявить женщине и другие обвинения.

Следователи несколько раз обыскивали передвижной дом, где, как оказалось, мальчик жил со своей матерью, и обнаружили человеческую кровь на простыне кроватки, а также на его автокресле, коляске и других детских предметах. Известно, что отец Джеймса и бабушка по материнской линии отбывают тюремные сроки за убийства других членов семьи.

Полиция Техаса арестовала молодого человека, подозреваемого в зверской расправе над четырехлетним ребенком. Американец похитил мальчика прямо из дома и зарезал на улице.