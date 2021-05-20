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новостей
23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
Общество
Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
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Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка

Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
Global Look Press  /  Kin Man Hui

Даллас, 20 мая. Полиция Техаса арестовала молодого человека, подозреваемого в зверской расправе над четырехлетним ребенком. Американец похитил мальчика прямо из дома и зарезал на улице.

Жуткая история произошла в округе Даллас штат Техас, где 18-летний американец подозревается в убийстве ребенка-дошкольника. Мужчина похитил четырехлетнего мальчика прямо из кровати, а спустя какое-то время истерзанное тело малыша нашли на улице. Об инциденте сообщает The Sun.

По информации полиции, задержанным оказался Дэриинн Б. Он проник в дом своей жертвы через гараж, пока все домочадцы спали. Похититель остался незамеченным для обитателей дома и легко проник в спальню к четырехлетнему Кэшу Г. Тело мальчика с многочисленными резаными ранами случайно нашел местный житель, вышедший на пробежку. Он сперва подумал, что перед ним мертвая собака.

«Я заметил, что у ребенка на ногах были муравьи, тогда я понял, что он умер. Это было душераздирающе, потому что этому ребенку не могло быть больше пяти лет», — рассказал очевидец.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые подтвердили смерть малыша и установили его личность. Маленький Кэш проживал в доме вместе с братом-близнецом, бывшей подругой своего отца и ее детьми. Оказалось, что убийца уже был один раз у своей жертвы, когда случайно познакомился с детьми. Бывшая спутница отца погибшего мальчика Моника Ш. однажды вернулась домой и застала преступника со своими детьми, после чего прогнала мужчину.

Благодаря камерам видеонаблюдения, которые были установлены по периметру здания, стало ясно, что похитив одного брата — Кэша — злоумышленник вернулся за вторым ребенком, но его спугнули. Следователи нашли Дэррина в его доме в полумиле от того места, где произошло похищение и убийство малолетнего мальчика. В память о Кэше на обочине, где нашли тело ребенка, был собран импровизированный мемориал, куда положили любимые игрушки убитого малыша.

Жестокому убийце было предъявлено обвинение в похищении и краже со взломом. Ожидается, что новые обвинения будут предъявлены злоумышленнику после того, как судебные медики проведут все необходимые экспертизы.

сша убийство ребенок техас мальчик резня ножевые ранения
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