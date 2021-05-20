Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая

Газа, 20 мая. Перемирие между движением ХАМАС и Израилем может начаться уже 21 мая, после того как стороны одобрят соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил источник.

Уточняется, что для наступление режима прекращения огня необходимо одобрение этой инициативы обеими сторонами — правительством Израиля и палестинскими фракциями. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Египте, который выступает посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась из-за столкновений арабских семей с правоохранителями в Восточном Иерусалиме. Позже, 10 мая, ХАМАС и "Исламский джихад", начали массированную атаку Израиля — в общей сложности по территории государства было выпущено более трех тысяч ракет.