Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа

Иерусалим, 20 мая. Власти Израиля приняли решение остановить авиаудары по территории палестинского сектора Газа. Соответствующая информация прозвучала в эфире местного телевидения.

Журналисты уточнили, что решение о прекращении ударов по сектору Газа было утверждено кабинетом министров Израиля. Боевые действия в зоне конфликта не прекращались с 10 мая. Режим прекращения огня должен вступить в законную силу в 02:00 пятницы по московскому времени.

Израильские власти ранее проинформировали египетского посредника о намерении прекратить военные действия на палестинской территории. Местные порталы сообщили, что обстрел сектора Газа может прекратиться уже на этой неделе.