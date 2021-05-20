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23:16
Политика
Украинский юрист ужаснулась безграмотности Зеленского
23:05
Происшествия
Водитель ВАЗ сбил 12-летнюю школьницу на «зебре» в Тверской области
23:01
Общество
Встреча Энтони Блинкена и Сергея Лаврова позитивно повлияла на укрепление рубля
23:01
Общество
Попова назвала самое опасное место в условиях пандемии COVID-19
22:52
Политика
Высланный Северной Македонией российский дипломат покинул республику
22:44
Общество
Басманный суд заключил под стражу замглавы фармацевтического департамента Минпромторга
22:41
Политика
Представитель ХАМАС подтвердил прекращение огня с Израилем
22:36
Общество
Эксперт назвал возможности возрождения судостроения в Крыму после украинской разрухи
22:27
Происшествия
Пропавший в Техасе мальчик найден мертвым в доме на колесах
22:26
Общество
Силовой экстрим: Денис Вовк обозначил «жертву» своего следующего рекорда
22:24
Происшествия
Молодой техасец похитил и убил четырехлетнего ребенка
22:21
Политика
Режим перемирия между ХАМАС и Израилем может наступить ночью 21 мая
22:18
Происшествия
Израиль заявил о прекращении ударов по сектору Газа
22:04
Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
21:51
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21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
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Общество
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21:07
Общество
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Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет

  /   Обновлено: 20 мая 2021 22:58
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Общество
Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет
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Махачкала, 20 мая. Летчик-испытатель, экс-депутат Народного Хурала Бурятии, Герой России Тайгиб Толбоев скончался в Дагестане. Долгое время он страдал от тяжелой болезни.

Толбоев прибыл в Дагестан из Бурятии несколько месяцев назад, чтобы увидеть родные земли. Летчику диагностировали онкологическое заболевание. В августе ему должно было исполниться 67 лет.

Тайгиб Омарович Толбоев родился 8 августа 1955 года в дагестанском ауле Согратль. В 1978 году он завершил обучение в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков. Он был участником испытаний 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, включая Су и МиГ.

В 2007 голу Толбоев удостоился «Золотой звезды» и звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники». За год до этого ему присвоили звание Народного героя Дагестана. Толбоев до последнего продолжал служить в Вооруженных силах России.

В Пермском крае в возрасте 84 лет ранее скончался бывший губернатор края Геннадий Игумнов. Он был первым губернатором в современной истории региона.

дагестан летчик толбоев
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