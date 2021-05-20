Летчик-испытатель Тайгиб Толбоев умер в Дагестане в возрасте 66 лет

Махачкала, 20 мая. Летчик-испытатель, экс-депутат Народного Хурала Бурятии, Герой России Тайгиб Толбоев скончался в Дагестане. Долгое время он страдал от тяжелой болезни.

Толбоев прибыл в Дагестан из Бурятии несколько месяцев назад, чтобы увидеть родные земли. Летчику диагностировали онкологическое заболевание. В августе ему должно было исполниться 67 лет.

Тайгиб Омарович Толбоев родился 8 августа 1955 года в дагестанском ауле Согратль. В 1978 году он завершил обучение в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков. Он был участником испытаний 35 различных типов и модификаций вертолетов и самолетов, включая Су и МиГ.

В 2007 голу Толбоев удостоился «Золотой звезды» и звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при испытании новых образцов авиационной техники». За год до этого ему присвоили звание Народного героя Дагестана. Толбоев до последнего продолжал служить в Вооруженных силах России.

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