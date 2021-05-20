МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа

Москва, 20 мая. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС. Стороны обсудили конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа.

Участниками переговоров со стороны ХАМАС выступили председатель Политбюро движения Исмаил Хания и его заместитель Муса Абу Марзук. Российскую сторону представлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ключевой темой беседы стал конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа, в результате которого страдают простые жители. Руководители ХАМАС сообщили о посреднической работе Египта, Катара и спецкоординатора ООН Тора Веннесланда, направленной на разрешение вооруженного противостояния.

Москва готова в случае необходимости содействовать налаживанию диалога между конфликтующими сторонами как в двусторонних контактах, так и в формате «ближневосточного квартета» международных посредников. Об этом сообщили в МИД РФ.

СМИ ранее сообщили о готовности Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа. Решение израильских властей может вступить в силу уже на текущей неделе.