Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости
20 мая 22:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
Все новости

МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа

  /   Обновлено: 20 мая 2021 21:46
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

Москва, 20 мая. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС. Стороны обсудили конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа.

Участниками переговоров со стороны ХАМАС выступили председатель Политбюро движения Исмаил Хания и его заместитель Муса Абу Марзук. Российскую сторону представлял спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Ключевой темой беседы стал конфликт между Израилем и Палестиной в секторе Газа, в результате которого страдают простые жители. Руководители ХАМАС сообщили о посреднической работе Египта, Катара и спецкоординатора ООН Тора Веннесланда, направленной на разрешение вооруженного противостояния.

Москва готова в случае необходимости содействовать налаживанию диалога между конфликтующими сторонами как в двусторонних контактах, так и в формате «ближневосточного квартета» международных посредников. Об этом сообщили в МИД РФ.

СМИ ранее сообщили о готовности Израиля прекратить боевые действия в секторе Газа. Решение израильских властей может вступить в силу уже на текущей неделе.

израиль мид рф богданов палестина хамас
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 81446 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 79018 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 57001 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 45305 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 40079 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Политика / МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
Рейтинг@Mail.ru