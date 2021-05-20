Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов

Москва, 20 мая. Нефть марки Brent на лондонской бирже подешевела до отметки ниже 65 долларов за баррель. Такой показатель был достигнут впервые с 26 апреля.

Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле текущего года на бирже ICE упала на 2,58 процента. Согласно данным на 20:48 по московскому времени, ее стоимость составляет 64,9 доллара за баррель.

К 20:57 по московскому времени нефть Brent достигала отметки 65,2 доллара за баррель. Этот показатель на 2,22 процента меньше уровня закрытия предшествующей сессии.

Россия ранее продемонстрировала рост доходов в нефтегазовом секторе. Страна вышла на уровень, наблюдаемый до начала пандемии COVID-19, в соответствии с данными Минфина РФ.