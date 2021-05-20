Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса

Москва, 20 мая. Российские препараты от коронавируса способны защитить от всех штаммов инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отечественные тест-системы способны найти все мутации коронавируса, которые существуют сегодня. И вакцины защищают организм от попадания инфекции. Специалисты Роспотребнадзора продолжают заниматься прогнозированием возможных штаммов.

«Российские вакцины защищают от всех штаммов, сегодня мы занимаемся прогнозированием дальнейших возможных мутаций. И пока каких-то значимых рисков мы для себя не нашли», — заявила Попова.

В России зарегистрированы новые случаи заражения мутациями коронавируса. Среди них свыше 550 британским штаммом, несколько десятков пациентов инфицированы южноафриканским и больше десяти – индийским.