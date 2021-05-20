Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России

Москва, 20 мая. «Санитарный щит», который создается в России, позволяет стране обходиться без введения жестких ограничительных мер. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Создаваемый в России «санитарный щит» может обезопасить население от локдауна во время любой эпидемии, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Стратегия предполагает усовершенствование работы в сфере безопасности здоровья граждан.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее объявил о создании «санитарного щита». Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Он заявил о важности создания «мощного и надежного щита», который бы позволил в короткое время разработать тест-системы и вакцину для борьбы с инфекцией.