Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России

Москва, 20 мая. Ситуация, связанная с коронавирусной инфекцией, стабилизировалась в России. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заражаемость коронавирусом удалось сдержать благодаря продлению майских праздников. В России может снизить и уровень заболевания пневмонией, ОРВИ и гриппом. После продолжительных нерабочих дней эти показатели оказались меньше в два раза, отметила Попова в эфире «Вести-1».

Граждане чаще всего заражаются дома и в общественном транспорте. Заболевают и непривитые россияне, которые возвращаются в страну из-за рубежа. Поэтому нужно использовать ситуацию, и пройти вакцинацию, призвала Попова.

В России отмечены случаи заражения новыми штаммами коронавируса. Свыше 550 инфицированы британской мутацией, несколько десятков – южноафриканской и больше десяти – индийской, заявила Попова.