Москва, 20 мая. Граждане Украины не голосовали за уничтожение альтернативной точки зрения в стране. Об этом заявил член Общественной палаты России Никита Данюк.

В эфире телепередачи «Время покажет» эксперты обсуждали политику президента Украины Владимира Зеленского, который заявил об окончании эры главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Никита Данюк отметил, что Медведчук руководит крупнейшей оппозиционной партией на Украине и имеет большое влияние. Его объединение нельзя называть пророссийским. Эта партия просто отличается от других здравым смыслом. Что касается Зеленского, то он смог подавить альтернативную точку зрения в стране. Однако граждане Украины на выборах голосовали не за это, подчеркнул общественник.

Федеральное агентство новостей / Александр Окунев

Киевский журналист Артур Журбенко обратил внимание на то, что корреспонденты оппозиционных украинских изданий не смогли попасть на конференцию Зеленского о проделанной работе, поскольку их не аккредитовали.

Как стало известно ранее, Зеленский испугался эскалации отношений с Россией после вопроса о президенте страны Владимире Путине.