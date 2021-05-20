Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах

Москва, 20 мая. Количество золота в международных запасах страны уменьшилось в течение апреля, согласно информации ЦБ.

Регулятор поделился статистикой по имеющимся в запасе объемам золота, золотых слитков и монет. В соответствии с материалами банка, количество монетарного золота снизилось в международных резервах на 3,1 тонны. Об этом пишет ИА REGNUM.

Уменьшение количества золота в апреле достигло 1,15% — его объемы составили 2292,326 тонны по данным на 1 мая 2021 года. Несмотря на это, доля золота возросла до 22,16% по состоянию на аналогичную дату, а стоимость драгоценного металла поднялась до 130 млрд долларов.

Центральный банк Российской Федерации заморозил процесс приобретения золота на внутреннем рынке и ждет подходящей динамики для того, чтобы продолжить покупки.

Ранее специалисты из отдела аналитики ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировали, что золото и рубль будут расти в течение ближайшего времени.