Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции

Москва, 20 мая. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала поклонникам босые ноги. Знаменитость сняла пуанты после репетиции.
Волочкова опубликовала новое видео на своей странице в Instagram. Артистка, вернувшаяся из отпуска на Мальдивах, уже вовсю занимается в танцевальном зале. Балерина призналась, что любит поработать.
«Я нарепетировалась. До седьмого пота, как говорится. Ленточки, все мокрое...» — сказала звезда шпагатов, снимая пуанты.
Затем Волочкова вытянула ноги таким образом, что они оказались прямо перед камерой. Подписчики получили возможность рассмотреть натруженные ноги артистки. Балерина пригласила поклонников на свой спектакль, а фолловеры в ответ похвалили ее трудолюбие.
«Ноженьки ваши, деточка моя, как мама тебе сочувствую!!! Красавица, умница, добрая, великодушная красавица»;
«Молодец! Я уважаю таких людей трудолюбивых»;
«Трудяга от бога, молодец»;
«Ох, какие стопы у вас, Анастасия», — написали комментаторы.
Анастасия Волочкова ранее рассказала правду об отношениях со своим возлюбленным Олегом. Балерина, долго скрывавшая избранника, призналась, что их роман подошел к концу.