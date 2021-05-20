Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*

Москва, 20 мая. Правоохранителям необходимо возбуждать уголовные дела против сторонников блогера Алексея Навального после разговора пранкеров Вована и Лексуса с руководством прозападного фонда.

Российские пранкеры связались с руководителями «Национального фонда в поддержку демократии» (NED, нежелательная в РФ организация) от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Первые лица нежелательной организации подтвердили тот факт, что сторонники Навального замешаны в антироссийской деятельности, которая может попасть под статью о государственной измене.

Политолог Сергей Карнаухов считает, что прозападная организация и сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1 — НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) могут работать на ЦРУ. В этом случае речь идет о серьезном наказании, связанном с госизменой и шпионажем. Поэтому сторонники Навального в скором порядке покидают Россию и уезжают в Польшу и Грузию.

Карнаухов подчеркнул, что после разговора пранкеров с руководством NED и признания руководителей фонда в деструктивной деятельности на территории РФ, правоохранителям необходимо начинать производство уголовных дел по ст. 284 ч.1 УК России, пишет издание «Народные Новости».

Также стало известно, что окружение Навального годами скрывало отчеты о потраченных донатах.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.