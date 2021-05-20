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21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
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Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
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Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»

Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
facebook.com  /  Настя Каменских

Москва, 20 мая. Поп-певица Настя Каменских призналась, что внимательно следила за вторым сезоном «Маски». По словам звезды, она в каждом участнике проекта подозревала своего мужа, рэпера Потапа.

Новый сезон самого таинственного проекта на российском телевидении заворожил даже звезд шоу-бизнеса. Настя Каменских призналась, что ей настолько понравился формат проекта, что она следила за двумя версиями «Маски» одновременно — за русской и украинской. Певица посмотрела все выпуски и осталась в абсолютном восторге.

По словам артистки, многим участникам проект помог раскрыться с новой стороны. Так, она отметила, что ее немало удивила Ольга Бузова, скрывающаяся под маской Розовой пантеры. Каменских считает, что звезде «Дома-2» удалось мастерски перевоплощаться из номер в номер, и тем самым вводить судей в заблуждение. Певица также призналась, что буквально в каждом персонаже шоу подозревала своего мужа, музыканта Потапа.

«Очень интересно, появление под масками многих артистов было настолько завуалировано, что было сложно угадать — Ольгу Бузову, например. Также была в восторге от появления Влада Топалова. После этого в каждом исполнителе видела мужа, шутила еще: «Леша, ты же должен быть дома”, — рассказала исполнительницы в интервью изданию «Собеседник».

Потап все-таки не принимал участие ни в русской, ни в украинской версии шоу «Маска». По словам каменских, она понимала, что участие супруга в проекте невозможно, однако до последнего его подозревала.

Второй сезон показал небывалые рейтинги, поэтому создатели шоу решили не останавливаться и анонсировали выход третьего сезона. Генеральный продюсер и партнер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева раскрыла детали будущих выпусков «Маски» и рассказала о судейском составе.

потап шоу каменских маска
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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
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