Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»

Москва, 20 мая. Поп-певица Настя Каменских призналась, что внимательно следила за вторым сезоном «Маски». По словам звезды, она в каждом участнике проекта подозревала своего мужа, рэпера Потапа.

Новый сезон самого таинственного проекта на российском телевидении заворожил даже звезд шоу-бизнеса. Настя Каменских призналась, что ей настолько понравился формат проекта, что она следила за двумя версиями «Маски» одновременно — за русской и украинской. Певица посмотрела все выпуски и осталась в абсолютном восторге.

По словам артистки, многим участникам проект помог раскрыться с новой стороны. Так, она отметила, что ее немало удивила Ольга Бузова, скрывающаяся под маской Розовой пантеры. Каменских считает, что звезде «Дома-2» удалось мастерски перевоплощаться из номер в номер, и тем самым вводить судей в заблуждение. Певица также призналась, что буквально в каждом персонаже шоу подозревала своего мужа, музыканта Потапа.

«Очень интересно, появление под масками многих артистов было настолько завуалировано, что было сложно угадать — Ольгу Бузову, например. Также была в восторге от появления Влада Топалова. После этого в каждом исполнителе видела мужа, шутила еще: «Леша, ты же должен быть дома”, — рассказала исполнительницы в интервью изданию «Собеседник».

Потап все-таки не принимал участие ни в русской, ни в украинской версии шоу «Маска». По словам каменских, она понимала, что участие супруга в проекте невозможно, однако до последнего его подозревала.

Второй сезон показал небывалые рейтинги, поэтому создатели шоу решили не останавливаться и анонсировали выход третьего сезона. Генеральный продюсер и партнер компании «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева раскрыла детали будущих выпусков «Маски» и рассказала о судейском составе.