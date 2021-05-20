Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР

Банги, 20 мая. Жители Центральноафриканской Республики получили очередное доказательство того, что миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сотрудничают с боевиками.

В город Босангоа, который расположен на севере ЦАР, прибыли 17 транспортных средств миротворцев. Центральноафриканское издание Ndjoni Sang со ссылкой на собственный источник сообщает, что в них находилось военное снаряжение и мины бельгийского производства. Жители города убеждены, что бангладешский контингент передаст их бандитам.

Такие перемещения привлекли внимание муниципальных властей, которые не получали никаких уведомлений о запланированном рейде крупной колонны «голубых касок». Как правило, бангладешские миротворцы базируются в городе Буар в западной части страны. Их внезапный переезд вызывает ряд вопросов.

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Причиной такого пристального внимания стали многочисленные случаи использования мин боевиками. Ввоз такого типа боеприпасов в ЦАР ограничен оружейным эмбарго ООН. Таким образом, у местных жителей есть все основания предполагать, что взрывными устройствами радикалов снабжают миротворцы МИНУСКА.

Жертвами мин чаще всего становятся мирные жители. Так, на дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль вооруженных сил (FACA). Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. В ловушку попала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.

Недавно к центральноафриканцам обратился советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров. Он призвал их сохранять бдительность. Радикалы не в состоянии бороться с армией, а потому выбрали своей целью гражданских.

Население ЦАР больше не верит в то, что ООН и миротворцы действительно заинтересованы в сохранении стабильности на территории их республики. Люди регулярно выходят на многотысячные акции протеста. На них они требуют, чтобы МИНУСКА немедленно покинула их города.