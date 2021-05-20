Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР

Банги, 20 мая. Жители Центральноафриканской Республики получили очередное доказательство того, что миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сотрудничают с боевиками.
В город Босангоа, который расположен на севере ЦАР, прибыли 17 транспортных средств миротворцев. Центральноафриканское издание Ndjoni Sang со ссылкой на собственный источник сообщает, что в них находилось военное снаряжение и мины бельгийского производства. Жители города убеждены, что бангладешский контингент передаст их бандитам.
Такие перемещения привлекли внимание муниципальных властей, которые не получали никаких уведомлений о запланированном рейде крупной колонны «голубых касок». Как правило, бангладешские миротворцы базируются в городе Буар в западной части страны. Их внезапный переезд вызывает ряд вопросов.
Причиной такого пристального внимания стали многочисленные случаи использования мин боевиками. Ввоз такого типа боеприпасов в ЦАР ограничен оружейным эмбарго ООН. Таким образом, у местных жителей есть все основания предполагать, что взрывными устройствами радикалов снабжают миротворцы МИНУСКА.
Жертвами мин чаще всего становятся мирные жители. Так, на дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль вооруженных сил (FACA). Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. В ловушку попала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.
#Centrafrique: Après avoir sauté sur une mine entre Niem-Bouar, le véhicule du Père Arialdo a été détruit: 2 morts et le Curé a survécu, rappelle @pAurelio1. @RJDH_RCA #Afrique @UN_CAR @odilon236 @ODouacle @achebe54 @ZarambaudM @Pontifex_fr #CARcrisis @rosmon16 @Kodro236 pic.twitter.com/P01obZDVg6— Fleury Venance Agou (@agoufleury) May 5, 2021
Недавно к центральноафриканцам обратился советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров. Он призвал их сохранять бдительность. Радикалы не в состоянии бороться с армией, а потому выбрали своей целью гражданских.
Население ЦАР больше не верит в то, что ООН и миротворцы действительно заинтересованы в сохранении стабильности на территории их республики. Люди регулярно выходят на многотысячные акции протеста. На них они требуют, чтобы МИНУСКА немедленно покинула их города.