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Общество
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МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
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Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
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21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
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Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
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Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР

  /   Обновлено: 20 мая 2021 20:57
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 20 мая. Жители Центральноафриканской Республики получили очередное доказательство того, что миротворцы многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) сотрудничают с боевиками.

В город Босангоа, который расположен на севере ЦАР, прибыли 17 транспортных средств миротворцев. Центральноафриканское издание Ndjoni Sang со ссылкой на собственный источник сообщает, что в них находилось военное снаряжение и мины бельгийского производства. Жители города убеждены, что бангладешский контингент передаст их бандитам.

Такие перемещения привлекли внимание муниципальных властей, которые не получали никаких уведомлений о запланированном рейде крупной колонны «голубых касок». Как правило, бангладешские миротворцы базируются в городе Буар в западной части страны. Их внезапный переезд вызывает ряд вопросов.

Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
wikipedia.org  / MONUSCO Photos / CC BY-SA 2.0

Причиной такого пристального внимания стали многочисленные случаи использования мин боевиками. Ввоз такого типа боеприпасов в ЦАР ограничен оружейным эмбарго ООН. Таким образом, у местных жителей есть все основания предполагать, что взрывными устройствами радикалов снабжают миротворцы МИНУСКА.

Жертвами мин чаще всего становятся мирные жители. Так, на дороге Бабуа — Абба на взрывное устройство наехало мототакси: погибли водитель, женщина и двое детей. Позже у Амадагазы подорвался автомобиль вооруженных сил (FACA). Последним инцидентом стал взрыв рядом с деревней Коло. В ловушку попала машина священника. Он выжил, однако два других пассажира скончались.

Недавно к центральноафриканцам обратился советник президента по национальной безопасности Валерий Захаров. Он призвал их сохранять бдительность. Радикалы не в состоянии бороться с армией, а потому выбрали своей целью гражданских.

Население ЦАР больше не верит в то, что ООН и миротворцы действительно заинтересованы в сохранении стабильности на территории их республики. Люди регулярно выходят на многотысячные акции протеста. На них они требуют, чтобы МИНУСКА немедленно покинула их города.

африка цар
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