Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска

Мурманск, 20 мая. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александр Петров умер на 70-м году жизни.

Печальное известие сообщили в Министерстве здравоохранения Мурманской области.

Заслуженный врач РФ отдал 47 лет работе в областной клинической больнице им. П.А. Баяндина, из них 26 он был на должности заведующего отделения. Более 30 лет Петров исполнял обязанности главного внештатного анестезиолога-реаниматолога Мурманской области.

При его активном участии была создана работа санитарной авиации Мурманской области. Сотни врачей-анестезиологов, работающих в медицинских организациях региона, назвали медика своим наставником и учителем.

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