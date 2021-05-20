Суд Уфы депортировал из РФ гражданина Таджикистана за связь с террористами

Уфа, 20 мая. Калининский районный суд принял решение об отправке 35-летнего гражданина Таджикистана на родину после нарушения режима пребывания в России.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и обязали выплатить штраф в размере 2 тысячи рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана. Правоохранители проследят, чтобы осужденный пересек границу РФ и покинул пределы страны.

Как сообщили в Федеральной службе безопасности по республике, мигранта уличили в пособничестве членам «Партии исламского возрождения Таджикистана», признанной террористической организацией.

Сообщается, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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