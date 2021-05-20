Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом

Хартум, 20 мая. Заместитель министра обороны России Александр Фомин во главе военной делегации высокого уровня прибыл в Судан с многодневным визитом, сообщает издание Al Sudaninews.

Во время встречи в штаб-квартире ведомства в Хартуме начальник сухопутных войск генерал-лейтенант Мохаммед Осман аль-Хусейн обсудил с российским гостем пути развития отношений между вооруженными силами двух стран.

В переговорах также участвовали директор системы оборонной промышленности, заместитель начальника штаба по операциям и директор военной разведки Судана.

Александр Фомин со своей стороны назвал «историческими» отношения между суданской и российской армиями. Он высоко оценил радушный прием в Хартуме и сотрудничество между государствами.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов накануне заявил, что Россия и Судан продолжают контакты по соглашению о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Красном море. По его словам, Москва и Хартум заинтересованы в реализации этого проекта.