Племянник певицы Славы чуть не потерял руку из-за врачебной ошибки

Москва, 20 мая. Известная певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем ее десятилетнего племянника. Исполнительница рассказала, что мальчик перенес неудачную операцию на руке.

Слава опубликовала два видеообращения на своей странице в Instagram. Певица в слезах рассказала о врачебной ошибке, из-за которой ее племянник чуть не потерял руку. Артистка посоветовала прочитать полную историю на странице ее сестры Елены Сланевской.

«Нет слов», — прокомментировала ситуацию Слава.

Оказалось, что племянник певицы играл в футбол в Сочи и упал, сломав обе кости руки. Кости вправили и зафиксировали, но решили пока обойтись без операции. В Москве сестра Славы повезла ребенка на повторный рентген. Врачи сказали, что кость сместилась, и нужна легкая операция, которая в итоге почему-то продлилась шесть часов.

«Этот мясник шесть часов в нем копался, вставил ему спицу в мясо и, видимо, устал и отдал его так матери, он весь в гипсе...» — рассказала плачущая певица.

В итоге врачи сказали, что спица встала не так, и нужна повторная операция, но сейчас ее сделать нельзя, поскольку у ребенка сильный отек. Рука мальчика распухла почти в два раза. Тогда Слава договорилась о переводе племянника в другую клинику. Ребенка прооперировали за 40 минут, и теперь его ждет длительный и сложный период реабилитации.

Слава отметила, что этот год выдался для ее семьи очень непростым. Мать певицы скончалась от последствий коронавируса. Артистка признавалась, что очень тяжело переживает смерть близкого человека.