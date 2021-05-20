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новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
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Общество
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Племянник певицы Славы чуть не потерял руку из-за врачебной ошибки

Шоу-бизнес
Племянник певицы Славы чуть не потерял руку из-за врачебной ошибки
instagram.com  /  @nastya_slava

Москва, 20 мая. Известная певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем ее десятилетнего племянника. Исполнительница рассказала, что мальчик перенес неудачную операцию на руке.

Слава опубликовала два видеообращения на своей странице в Instagram. Певица в слезах рассказала о врачебной ошибке, из-за которой ее племянник чуть не потерял руку. Артистка посоветовала прочитать полную историю на странице ее сестры Елены Сланевской.

«Нет слов», — прокомментировала ситуацию Слава.

Оказалось, что племянник певицы играл в футбол в Сочи и упал, сломав обе кости руки. Кости вправили и зафиксировали, но решили пока обойтись без операции. В Москве сестра Славы повезла ребенка на повторный рентген. Врачи сказали, что кость сместилась, и нужна легкая операция, которая в итоге почему-то продлилась шесть часов.

«Этот мясник шесть часов в нем копался, вставил ему спицу в мясо и, видимо, устал и отдал его так матери, он весь в гипсе...» — рассказала плачущая певица.

В итоге врачи сказали, что спица встала не так, и нужна повторная операция, но сейчас ее сделать нельзя, поскольку у ребенка сильный отек. Рука мальчика распухла почти в два раза. Тогда Слава договорилась о переводе племянника в другую клинику. Ребенка прооперировали за 40 минут, и теперь его ждет длительный и сложный период реабилитации.

Слава отметила, что этот год выдался для ее семьи очень непростым. Мать певицы скончалась от последствий коронавируса. Артистка признавалась, что очень тяжело переживает смерть близкого человека.

звезды певица слава
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