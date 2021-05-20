Звезда «Убойной силы» Сергей Селин высказался о свадьбе Садальского и Максаковой

Москва, 20 мая. Актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в «Убойной силе», назвал своего коллегу Станислава Садальского «лгуном» после его заявления о свадьбе с Людмилой Максаковой.

На днях артист театра и кино Станислав Садальский, который уже не раз шокировал публику громкими заявлениями, сообщил, что получил предложение руки и сердца. Замуж его позвала 80-летняя Людмила Максакова, с которой он дружит уже не один десяток лет. По словам Садальского, актриса предложила ему пойти в ЗАГС, потому что устала от одиночества.

Новость о грядущей свадьбе, пожалуй, не удивила только коллег Станислава Садальского. Так, звезда «Убойной силы» Сергей Селин заявил, что не стоит обращать внимание и воспринимать всерьез заявление актера. По его словам, Садальского не раз ловили на вранье, поэтому и сообщение о свадьбе с Максаковой — очередная утка, чтобы привлечь внимание.

«Стас — неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он — неисправимый фантазер. Это даже точнее», — высказался Сергей Селин в интервью «Собеседнику».

Возможный брак станет первым для 69-летнего Садальского, а Максакова уже дважды была замужем и имеет взрослых детей. С дочерью актрисы, оперной певицей Мариной Максаковой, новоиспеченный «жених» знаком лично и после предложения руки и сердца даже поинтересовался ее мнением.