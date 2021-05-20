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20 мая 21:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
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Звезда «Убойной силы» Сергей Селин высказался о свадьбе Садальского и Максаковой

Шоу-бизнес
Звезда «Убойной силы» Сергей Селин высказался о свадьбе Садальского и Максаковой
vk.com  /  Сергей Селин

Москва, 20 мая. Актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в «Убойной силе», назвал своего коллегу Станислава Садальского «лгуном» после его заявления о свадьбе с Людмилой Максаковой.

На днях артист театра и кино Станислав Садальский, который уже не раз шокировал публику громкими заявлениями, сообщил, что получил предложение руки и сердца. Замуж его позвала 80-летняя Людмила Максакова, с которой он дружит уже не один десяток лет. По словам Садальского, актриса предложила ему пойти в ЗАГС, потому что устала от одиночества.

Новость о грядущей свадьбе, пожалуй, не удивила только коллег Станислава Садальского. Так, звезда «Убойной силы» Сергей Селин заявил, что не стоит обращать внимание и воспринимать всерьез заявление актера. По его словам, Садальского не раз ловили на вранье, поэтому и сообщение о свадьбе с Максаковой — очередная утка, чтобы привлечь внимание.

«Стас — неисправимый лгун. Лучше сказать по-другому: он — неисправимый фантазер. Это даже точнее», — высказался Сергей Селин в интервью «Собеседнику».

Возможный брак станет первым для 69-летнего Садальского, а Максакова уже дважды была замужем и имеет взрослых детей. С дочерью актрисы, оперной певицей Мариной Максаковой, новоиспеченный «жених» знаком лично и после предложения руки и сердца даже поинтересовался ее мнением.

актер свадьба максакова селин садальский
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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Убойной силы» Сергей Селин высказался о свадьбе Садальского и Максаковой
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