Начальник нефтекамского отдела ГИБДД стал фигурантом нового дела о взятке

Нефтекамск, 20 мая. Суд отправил под домашний арест начальника городского отдела ГИБДД. Он стал подозреваемым по делу о получении взятки в 30 тысяч рублей.

В Следственном комитете считают, что страж порядка совершил преступление в 2018 году. За вознаграждение начальник помог горожанину получить водительские права без сдачи обязательных экзаменов.

Правоохранители ранее предъявили силовику обвинение в превышении полномочий. По мнению следователей, он воспользовался своим положением и распорядился, чтобы административный протокол, составленный на его родственника, был уничтожен. Тому грозила ответственность за езду без водительского удостоверения. Начальник отдела уже отстранен от должности.

Бывший страж порядка из Челябинской области не смог обжаловать судебный приговор. Незаконно полученные деньги ему придется отдать в доход государства, сообщал ФАН.