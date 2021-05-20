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новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
Политика
Признание руководства NED дает основания для уголовного преследования сторонников ФБК*
20:49
Шоу-бизнес
Настя Каменских призналась, что до последнего подозревала мужа в участии в «Маске»
20:48
Общество
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Financial Times: США не смогут обезопасить Арктику без России

Армия
Financial Times: США не смогут обезопасить Арктику без России
пресс-служба ОСК

Лондон, 20 мая. Безопасность в Арктическом регионе не может быть установлена Соединенными Штатами без участия России, считают британские журналисты.

Индийские власти в начале текущего года представили свой проект национальной арктической стратегии, отметил автор британского издания Financial Times Тони Барбер, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что даже государство, расположенное ближе к экватору, проявляет серьезный интерес к этому важному региону.

Нарастающее арктическое противостояние между Соединенными Штатами, Россией и Китаем вызывает опасения, подчеркнул журналист. По его словам, количество участников этой гонки постоянно растет, так как уже множество стран разработали собственные стратегии в Арктике. Тем не менее вопрос безопасности в регионе в настоящий момент является весьма серьезной проблемой, уверен Барбер. По его словам, сформированный в 1996 году Арктический совет не в состоянии ее решить. Автор материала добавил, что без участия России США не смогут обезопасить Арктику. Аналитик добавил, что в последние годы Москва значительно продвинулась в сфере наращивания военной мощи в Арктике, ввиду чего любые обсуждения темы безопасности в регионе должны вестись совместно с РФ.

Ранее жители Великобритании с иронией прокомментировали публикацию журналистов Daily Mail о российской военной базе Нагурское, которая, по мнению работников СМИ, станет угрозой для Запада.

Кроме того, американские граждане обратились к руководству страны, заявив, что Вашингтон должен признать свое поражение в Арктическом регионе, пишет сайт 360tv.ru.

россия сша безопасность арктика financial times барбер
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