Лондон, 20 мая. Безопасность в Арктическом регионе не может быть установлена Соединенными Штатами без участия России, считают британские журналисты.

Индийские власти в начале текущего года представили свой проект национальной арктической стратегии, отметил автор британского издания Financial Times Тони Барбер, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». Он подчеркнул, что даже государство, расположенное ближе к экватору, проявляет серьезный интерес к этому важному региону.

Нарастающее арктическое противостояние между Соединенными Штатами, Россией и Китаем вызывает опасения, подчеркнул журналист. По его словам, количество участников этой гонки постоянно растет, так как уже множество стран разработали собственные стратегии в Арктике. Тем не менее вопрос безопасности в регионе в настоящий момент является весьма серьезной проблемой, уверен Барбер. По его словам, сформированный в 1996 году Арктический совет не в состоянии ее решить. Автор материала добавил, что без участия России США не смогут обезопасить Арктику. Аналитик добавил, что в последние годы Москва значительно продвинулась в сфере наращивания военной мощи в Арктике, ввиду чего любые обсуждения темы безопасности в регионе должны вестись совместно с РФ.

Ранее жители Великобритании с иронией прокомментировали публикацию журналистов Daily Mail о российской военной базе Нагурское, которая, по мнению работников СМИ, станет угрозой для Запада.

Кроме того, американские граждане обратились к руководству страны, заявив, что Вашингтон должен признать свое поражение в Арктическом регионе, пишет сайт 360tv.ru.