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20 мая 21:59
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новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
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20:49
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Общество
Ушел из жизни заслуженный врач РФ из Мурманска
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Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию

ЦАР
Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малявин

Банги, 20 мая. Франция продолжает попытки подорвать авторитет России в Центральноафриканской Республике. В социальных сетях на прошлой неделе появилось шокирующее видео: российские инструкторы стоят рядом с мертвыми телами местных жителей. Однако инфоповод оказался пустышкой.

Как выяснилось, речь шла о кадрах со съемок фильма «Турист», которые не имеют отношения к реальной жизни. Однако французские журналисты намеренно исказили информацию, чтобы хоть в чем-нибудь обвинить россиян. Авторы вброса в очередной раз поспешили с громкими заявлениями.

Многие журналисты бросились использовать видео, чтобы вызвать у центральноафриканцев ненависть к России. Издание LNC не подумало проверить достоверность кадров и незамедлительно опубликовало очередную критику в адрес РФ. К нему присоединились несколько европейских СМИ, что наталкивает на мысль о французском влиянии.

«Такие средства массовой информации все еще ищут поводы для критики россиян. Они выложили этот материал, даже не проверив его достоверность. И это вы называете хорошей журналистикой?» — возмутился житель ЦАР Рейф Циско в Facebook.

Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию
Pr Scr facebook.com  / Rafe Cysco

Работу коллег в социальной сети прокомментировал и ресурс «Bangui 24»:

«Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно».

Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию
Pr Scr facebook.com  / Bangui-24

Центральноафриканские журналисты посоветовали LNC более ответственно относиться к работе.

В итоге видео добралось до популярного американского ресурса Reddit, которое подхватило «сенсацию». Однако и здесь попытка дискредитировать российских инструкторов потерпела провал: многие комментаторы прямо под записью указали, что это фейк. 

Местные жители раскритиковали журналистов, которые не смогли бы доказать причастность россиян к этим «убийствам», даже если бы они оказались правдой. Центральноафриканцы отметили, что по записи нельзя определить, совершили преступление специалисты из РФ или прибыли на место уже после.

Все указывает на то, что распространение ролика в Сети — не более чем очередная попытка Франции очернить Россию и побороться за влияние в Центральноафриканской Республике.

Жители ЦАР больше не доверяют иностранным СМИ и после очередной информационной атаки встали на защиту российских соратников, которые помогли восстановить стабильность в их стране.

«Я вижу, что эти журналисты готовы на все, чтобы очернить РФ и их не волнует правда. Как они могут врать о смерти наших граждан! У меня открылись глаза, и я вижу, как французы пытаются подкупить моих земляков, чтобы добиться ложных показаний против россиян», — написал молодой человек из ЦАР в Facebook.

Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию
Pr Scr facebook.com  / Honoré Abou

Центральноафриканцы уже давно не верят французам и прекрасно понимают, что в республике они преследуют только собственные интересы. На фоне этого по всей стране проходят многочисленные акции протеста. Их участники выдвигают одни и те же требования: Франция и ООН должны уйти из ЦАР.

африка цар
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Все новости / ЦАР / Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию
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