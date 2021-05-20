Жители ЦАР раскритиковали Францию за новую попытку дискредитировать Россию

Банги, 20 мая. Франция продолжает попытки подорвать авторитет России в Центральноафриканской Республике. В социальных сетях на прошлой неделе появилось шокирующее видео: российские инструкторы стоят рядом с мертвыми телами местных жителей. Однако инфоповод оказался пустышкой.

Как выяснилось, речь шла о кадрах со съемок фильма «Турист», которые не имеют отношения к реальной жизни. Однако французские журналисты намеренно исказили информацию, чтобы хоть в чем-нибудь обвинить россиян. Авторы вброса в очередной раз поспешили с громкими заявлениями.

Многие журналисты бросились использовать видео, чтобы вызвать у центральноафриканцев ненависть к России. Издание LNC не подумало проверить достоверность кадров и незамедлительно опубликовало очередную критику в адрес РФ. К нему присоединились несколько европейских СМИ, что наталкивает на мысль о французском влиянии.

«Такие средства массовой информации все еще ищут поводы для критики россиян. Они выложили этот материал, даже не проверив его достоверность. И это вы называете хорошей журналистикой?» — возмутился житель ЦАР Рейф Циско в Facebook.

Pr Scr facebook.com / Rafe Cysco

Работу коллег в социальной сети прокомментировал и ресурс «Bangui 24»:

«Они либо не проверили информацию (что маловероятно), либо намеренно пытались запятнать образ России, как делают это постоянно».

Pr Scr facebook.com / Bangui-24

Центральноафриканские журналисты посоветовали LNC более ответственно относиться к работе.

В итоге видео добралось до популярного американского ресурса Reddit, которое подхватило «сенсацию». Однако и здесь попытка дискредитировать российских инструкторов потерпела провал: многие комментаторы прямо под записью указали, что это фейк.

Местные жители раскритиковали журналистов, которые не смогли бы доказать причастность россиян к этим «убийствам», даже если бы они оказались правдой. Центральноафриканцы отметили, что по записи нельзя определить, совершили преступление специалисты из РФ или прибыли на место уже после.

Все указывает на то, что распространение ролика в Сети — не более чем очередная попытка Франции очернить Россию и побороться за влияние в Центральноафриканской Республике.

Жители ЦАР больше не доверяют иностранным СМИ и после очередной информационной атаки встали на защиту российских соратников, которые помогли восстановить стабильность в их стране.

«Я вижу, что эти журналисты готовы на все, чтобы очернить РФ и их не волнует правда. Как они могут врать о смерти наших граждан! У меня открылись глаза, и я вижу, как французы пытаются подкупить моих земляков, чтобы добиться ложных показаний против россиян», — написал молодой человек из ЦАР в Facebook.

Pr Scr facebook.com / Honoré Abou

Центральноафриканцы уже давно не верят французам и прекрасно понимают, что в республике они преследуют только собственные интересы. На фоне этого по всей стране проходят многочисленные акции протеста. Их участники выдвигают одни и те же требования: Франция и ООН должны уйти из ЦАР.