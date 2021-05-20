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20 мая 21:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
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20:49
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Общество
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Генерал Бижев объяснил, почему Украине не стоит мечтать об израильском «Железном куполе»

Армия
Генерал Бижев объяснил, почему Украине не стоит мечтать об израильском «Железном куполе»
wikipedia.org  /  The Israel Defense Forces / CC BY-SA 3.0

Москва, 20 мая. Киев не сможет приобрести аналог израильской системы ПРО «Железный купол» из-за отсутствия средств. Об этом заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России Айтеч Бижев.

Ранее глава минобороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев хочет приобрести аналог израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». По его словам, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы ПРО на Украине, передает «ПолитЭксперт».

Экс-главком ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев высмеял планы Киева, отметив, что для прикрытия всей территории Украины подобной системой ПРО потребуются огромные средства.

«Комплекс предназначен для охраны отдельных объектов. Он действительно очень эффективный. Но учитывая огромную территорию Украины, им большое количество этих комплексов нужно. Сможет ли бюджет Украины выдержать дорогостоящие комплексы, я не знаю», — пояснил он.

Стоит отметить, что 10 мая началось крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа. Израильская армия и бойцы движения ХАМАС обмениваются ракетными ударами. По данным Армии обороны Израиля система ПРО «Железный купол» перехватывает около 85% палестинских ракет.

израиль украиан железный купол бижев
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Все новости / Армия / Генерал Бижев объяснил, почему Украине не стоит мечтать об израильском «Железном куполе»
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