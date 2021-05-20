Генерал Бижев объяснил, почему Украине не стоит мечтать об израильском «Железном куполе»

Москва, 20 мая. Киев не сможет приобрести аналог израильской системы ПРО «Железный купол» из-за отсутствия средств. Об этом заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС России Айтеч Бижев.

Ранее глава минобороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев хочет приобрести аналог израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». По его словам, последние события в Израиле доказали необходимость наличия такой системы ПРО на Украине, передает «ПолитЭксперт».

Экс-главком ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев высмеял планы Киева, отметив, что для прикрытия всей территории Украины подобной системой ПРО потребуются огромные средства.

«Комплекс предназначен для охраны отдельных объектов. Он действительно очень эффективный. Но учитывая огромную территорию Украины, им большое количество этих комплексов нужно. Сможет ли бюджет Украины выдержать дорогостоящие комплексы, я не знаю», — пояснил он.

Стоит отметить, что 10 мая началось крупнейшее за последние годы обострение на границе сектора Газа. Израильская армия и бойцы движения ХАМАС обмениваются ракетными ударами. По данным Армии обороны Израиля система ПРО «Железный купол» перехватывает около 85% палестинских ракет.