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20 мая 21:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
20:51
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20:49
Шоу-бизнес
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Общество
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Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина

Шоу-бизнес
Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 20 мая. Мать рэпера и блогера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава, расчувствовалась в эфире шоу юмориста Максима Галкина.

Анна Манукян и ее сын стали гостями пародиста на его YouTube-шоу «Музыкалити». Кроме того, на передачу пришли певец Сергей Трофимов и его дочь Лиза. Гости Галкина порассуждали об отличиях коммерческих и творческих проектов.

«Можно написать: «Вали ты…», а можно: «Три счастливых дня было у меня…» — и вся страна в слезах. Вот это не продукт. Это творчество!» — отметил Трофимов.

Галкин подчеркнул, что его супруга, певица Алла Пугачева, сама написала текст этой песни. Мать Давы поспешила восхититься Примадонной и вспомнила, что творчество исполнительницы сыграло для нее важную роль во время жизненных трудностей.

«У нас с Давой даже был период в жизни, когда песня Пугачевой «Нас бьют — мы летаем» стала посылом идти вперед. Мне кажется, в становлении сына она тоже сыграла большую роль», — отметила Анна Манукян дрожащим голосом.

Рэпер обнял мать и признался, что сейчас заплачет. Мать блогера не смогла сдержать слез при воспоминании о сложном времени. По мнению женщины, настоящее творчество подталкивает людей к борьбе с препятствиями.

Многие критикуют Давида Манукяна, считая, что он не обладает выдающимися вокальными данными. Однако на защиту рэпера встал король российской эстрады Филипп Киркоров.

манукян рэпер дава
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