Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина

Москва, 20 мая. Мать рэпера и блогера Давида Манукяна, более известного под псевдонимом Дава, расчувствовалась в эфире шоу юмориста Максима Галкина.

Анна Манукян и ее сын стали гостями пародиста на его YouTube-шоу «Музыкалити». Кроме того, на передачу пришли певец Сергей Трофимов и его дочь Лиза. Гости Галкина порассуждали об отличиях коммерческих и творческих проектов.

«Можно написать: «Вали ты…», а можно: «Три счастливых дня было у меня…» — и вся страна в слезах. Вот это не продукт. Это творчество!» — отметил Трофимов.

Галкин подчеркнул, что его супруга, певица Алла Пугачева, сама написала текст этой песни. Мать Давы поспешила восхититься Примадонной и вспомнила, что творчество исполнительницы сыграло для нее важную роль во время жизненных трудностей.

«У нас с Давой даже был период в жизни, когда песня Пугачевой «Нас бьют — мы летаем» стала посылом идти вперед. Мне кажется, в становлении сына она тоже сыграла большую роль», — отметила Анна Манукян дрожащим голосом.

Рэпер обнял мать и признался, что сейчас заплачет. Мать блогера не смогла сдержать слез при воспоминании о сложном времени. По мнению женщины, настоящее творчество подталкивает людей к борьбе с препятствиями.

Многие критикуют Давида Манукяна, считая, что он не обладает выдающимися вокальными данными. Однако на защиту рэпера встал король российской эстрады Филипп Киркоров.