Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре

МИД Турции призвал проявить единство в вопросе Палестины;

В США опубликовали доклад о притеснении немусульманских религиозных групп в Турции;

Турецкий криминальный авторитет разоблачает связи с представителями власти;

Доходы богатых в Турции стали выше доходов бедных в 8,3 раза;

Автор Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Палестина

Чавушоглу выступил на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на Генассамблее ООН на тему палестино-израильского конфликта. Дипломат посетил заседание, прошедшее 20 мая в Нью-Йорке.

«Единственная ответственная сторона конфликта — это Израиль. Ее действия являются военными преступлениями», — заявил глава МИД Турции.

МИД Турции призвал проявить единство в вопросе Палестины

Пришло время продемонстрировать единство и решимость в отношении Палестины, и Турция готова сделать любой необходимый шаг, заявил глава турецкого МИД на внеочередном заседании Организации исламского сотрудничества (ОИС) в воскресенье, 16 мая.

В ходе онлайн-встречи, посвященной обсуждению нападений Израиля на Палестину, Чавушоглу сказал, что руководство еврейского государства также нацелилось на представителей прессы и что половину тех, кто погиб в секторе Газа, составляли женщины и дети.

Министр подчеркнул, что международное сообщество обязано защищать палестинских мирных жителей и ОИК несет большую ответственность в этом отношении.

Эрдоган раскритиковал Австрию за поддержку Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал австрийское правительство после того как над некоторыми федеральными зданиями Вены были подняты флаги Израиля.

«Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором», — заявил политик.

Федеральное агентство новостей /

Роухани и Эрдоган обсудили израильско-палестинский конфликт

Президент Турции и его иранский коллега Хасан Роухани в воскресенье обсудили по телефону продолжающиеся нападения Израиля на Палестину.

Согласно заявлению Управления по связям с общественностью при президенте Турции, Эрдоган сказал главе Ирана, что Анкара и дальше намерена выступать против ударов израильских сил по палестинским территориям.



Турецкий президент также добавил, что исламскому миру следует предпринять реальные действия против израильских нападений.

Американские власти обвинили Эрдогана в антисемитизме

США осуждают «антисемитские» заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп призывал президента Турции и других политиков страны отказаться от обострения насилия.

Turkish President Erdogan’s anti-Semitic remarks are reprehensible and have no place on the world stage — or anywhere. We call on Turkey to refrain from language that could incite further violence. The U.S. is focused on bringing an end to the conflict. https://t.co/6CmhSGqn0m — Ned Price (@StateDeptSpox) May 18, 2021

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в свою очередь раскритиковал эти заявления Госдепа США.

«В то время как Израиль насильственно изгоняет палестинский народ из своих домов и убивает мирных жителей и детей, для нас немыслимо молчать об этой жестокости. Вместо того, чтобы остановить военные преступления Израиля, администрация США выдвигает несправедливые обвинения против нашего президента, который защищает угнетенных», — сказал Калын.

Чиновник подчеркнул, что Анкара решительно отвергает и осуждает заявление Госдепа США, которое «не имеет ничего общего с реальностью». Он также отметил, что турецкие власти призывают Вашингтон пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

Эрдоган пообещал быть таким же активным в вопросе Палестины, как и в Карабахе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции так же активно поддерживать палестинцев в конфликте с Израилем, как Азербайджан в Нагорном Карабахе. По словам турецкого лидера, те, кто открыто поощряет «кровожадность Израиля», должны знать, что однажды «настанет их очередь».

Кроме того, турецкий лидер призвал все страны и организации предпринять совместные усилия, чтобы положить конец израильской агрессии против палестинцев. Анкара, по его словам, готова поддержать любые инициативы ООН, направленные на стабилизацию обстановки в регионе.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan;

"Dün Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesini nasıl desteklediysek; bugün Filistin'de yaşananlar için de aynı hissiyatla harekete geçiyoruz. pic.twitter.com/qBluuvLRG5 — Kemal Özdal (@kemal_ozdal) May 14, 2021

Внешняя политика

Турецкие военные не покинут Кипр

Армия Турции не покинет Кипр, заявил премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар.

Чиновник добавил, что остров не станет новым сектором Газа, который в настоящее время подвергается бомбардировкам со стороны Израиля. По его словам, Анкара является единственным гарантом безопасности турок-киприотов, так как ООН оказалась безучастна к межнациональному конфликту на Кипре в 1964–1974 годах.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türk askeri Kıbrıs'tan çekilmeyecek ve KKTC Gazze olmayacaktırhttps://t.co/wpNcRQVrwW pic.twitter.com/2q3BlQu2wY — Türkgün Gazetesi (@TurkgunGazetesi) May 15, 2021

Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре

Президент Турции пообещал, что 20 июля во время визита в непризнанную ТРСК он озвучит заявление, которое затронет весь мир. Аналитики гадают о том, что именно может сделать турецкий президент. Учитывая дату визита, годовщину вторжения Турции на Кипр, предполагается, что Эрдоган объявит о присоединении части острова к своей стране.

Анкара ранее заявляла, что поддерживает идею разделения острова на два независимых государства.

Кипр разделился после вторжения Турции в 1974 году с целью защиты киприотов-турок. Последствием этого стало разграничение между Республикой Кипр и Турецкой Республикой Северного Кипра, которое на сегодняшний день признает только Турция.

Başkan Erdoğan: 20 Temmuz’da Kıbrıs’ta olacağım ve Kuzey Kıbrıs’tan gerekli mesajları tüm dünyaya vereceğim. Mesajlar sadece adayı değil tüm dünyayı ilgilendiriyor. Bu kararlılığı, bu duruşunuzu ortaya koyamazsanız kimse sizi adam yerine koymaz https://t.co/EnFglRje54 pic.twitter.com/9oOl60ozsK — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) May 19, 2021

Конгресс США призвал Белый дом сделать кипрский вопрос приоритетным

Конгрессмен от Нью-Йорка Николь Маллиотакис призвала президента США Джо Байдена сделать решение кипрской проблемы приоритетом внешней политики.

Маллиотакис обратилась к американскому лидеру с предложением выступить против Турции и попыток Анкары навсегда разделить Кипр.

Стоит отметить, что Маллиотакис была в числе 140 депутатов-республиканцев в Палате представителей, проголосовавших против победы Байдена в ноябре прошлого года.

В США опубликовали доклад о притеснении в Турции представителей немусульманских религиозных групп

В документе, опубликованном американским госдепартаментом, уделяется внимание сразу нескольким проблемным темам: ограничению работы молитвенных домов и приходских школ, препятствиям в смене руководства фондов, а также невозможности отказаться от обязательных религиозных курсов в турецких учебных заведениях. Кроме того, в стране участились случаи вандализма в отношении немусульманских религиозных объектов.

В докладе за период с начала 2021 года до настоящего времени отмечается, что условия религиозной свободы в Турции находятся на «тревожной траектории».

В связи с этим независимая правительственная комиссия обратилась к Госдепартаменту США с призывом внести Турцию в список наблюдения за нарушениями религиозной свободы.

Ее эксперты раскритиковали турецкое руководство из-за враждебной и раскольнической политики в отношении представителей немусульманских религиозных конфессий.

ABD'den dini özgürlük raporu: Türkiye'de azınlık hakları kısıtlanıyor https://t.co/m3lqtXeJ7l — duvaR (@gazeteduvar) May 13, 2021

Коронавирус

В Турции завершился трехнедельный карантин

В Турции 17 мая официально завершился самый длительный период всеобщего карантина, продолжившийся 18 дней. В стране открылись магазины, офисы и банки. Однако послабление ограничительных мер не касается объектов питания: рестораны по-прежнему работают навынос.

В Турции около 500 тыс. учителей получат прививки от COVID-19

Министерство образования Турции заявило 15 мая, что в связи с приближающимся окончанием национальной изоляции почти полмиллиона учителей и школьных работников пройдут вакцинацию от COVID-19.

По словам представителей министерства, на вакцинацию записаны 499 тыс. сотрудников, в том числе дошкольных учреждений, начальных и сельских школ, а также других работников сферы образования.

Эта цифра составляет около 40% учителей и школьного персонала в Турции.

От COVID-19 погибло 45 419 граждан Турции

С начала пандемии коронавируса общее число погибших от инфекции в Турции достигло 45 419, а ежедневные случаи заболевания составили 11 550.

Министерство здравоохранения объявило 19 мая, что за последние 24 часа от коронавируса в стране умерло 233 человека. Тем временем общее количество подтвержденных случаев заражения в Турции достигло 5 512 691 человек.

Политика

Бишкек и Анкара хотят увеличить объем торговли до 1 млрд долларов

Власти Турции и Кыргызстана заявили о намерениях серьезно углубить сотрудничество, особенно в экономической и культурной сферах. В планах — увеличение взаимного торгового оборота с 507 млн до 1 млрд долларов.

Федеральное агентство новостей /

В Турции создана новая партия «Родина»

Бывший кандидат в президенты от основной оппозиционной Республиканской народной партии (НРП) Мухаррем Индже подал официальную заявку на создание новой партии.

Индже назвал новое политическое движение «Партией Родины».

На президентских выборах Турции в 2018 году политик набрал 30% голосов, заняв второе место после Эрдогана. Ожидается, что новая партия может негативно повлиять на рейтинг основной оппозиционной партии, лидером которой является Кемаль Кылычдароглу.

Турция планирует участие в оборонном проекте Евросоюза PESCO

Анкара подала заявку на участие в оборонной программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO), проводимой Европейским союзом.

Данный проект также называют альтернативой НАТО. Помимо Турции, желание участвовать в нем выразили США, Канада и Норвегия, входящие в НАТО. Заявки этих стран были приняты единогласно.

Запрос Анкары о присоединении должен быть одобрен всеми странами — членами ЕС. Однако Греция и Кипр могут не поддержать эту инициативу из-за разногласий с Турцией.

Hollanda, Türkiye'nin PESCO savunma anlaşması çerçevesinde yürütülen bir projeye katılmak istediğini teyit etti https://t.co/G9ENOq6u1X pic.twitter.com/MO0ZsHblG8 — Haber 7 (@Haber7) May 18, 2021

ЕС заморозит переговоры о членстве Турции из-за негативных тенденций в стране

Европейский парламент в среду, 19 мая, принял новый рапорт. Согласно опубликованному документу, если Анкара не улучшит правовые нормы и положение в области прав человека, переговоры о вступлении Турции в Европейский союз будут официально приостановлены.

Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi https://t.co/sc89Bwc7Gd pic.twitter.com/sMffDkaj27 — Demokrat Haber (@DemokratHaber) May 20, 2021



Рапорт одобрили 480 парламентариев, 64 проголосовали против и 150 воздержались.

Доходы богатых в Турции стали выше доходов бедных в 8,3 раза

По данным турецкого Агентства банковского регулирования и надзора (BDDK), за период пандемии COVID-19 количество вкладчиков банков с депозитами от 1 млн турецких лир (8,7 млн рублей) увеличилось на 36% — до 300 662 человек. Доходы богатых стали выше доходов малообеспеченных граждан в 8,3 раза, при этом за чертой бедности оказались более 11,6 млн человек.

Федеральное агентство новостей /

После попытки переворота власти Турции уволили около 30 тыс. военнослужащих

После попытки переворота, предпринятой в июле 2016 года, в результате чисток в рядах вооруженных сил Турции, жандармерии и береговой охраны было уволено в общей сложности 29 444 военнослужащих.

Расследование продолжается в отношении 10 678 человек, в том числе 5 887 служащих в сухопутных войсках, 3 644 в военно-морском флоте и 1 147 из военно-воздушных сил.

Турецкий мафиози разоблачает связи с представителями власти

Беглый турецкий криминальный авторитет Седат Пекер на своем YouTube-канале начал публикацию громких разоблачений ведущих политиков страны, включая главу МВД Сулеймана Сойлу.

Мафиози рассказывает о схемах «глубинного государства» в стране, демонстрируя на конкретных примерах систему круговой поруки, сложившуюся в Турции. Среди преступлений, которые он вменяет турецким политикам, — убийства, изнасилования, причастность к наркотрафику и многое другое.