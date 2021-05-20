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21:51
Общество
Новый приют для бездомных животных планируют построить в Краснодаре
21:34
Политика
МИД России и ХАМАС обсудили пути выхода из конфликта в секторе Газа
21:30
Весь мир
Ледоколы или грузовой терминал: США не знают, что приоритетней
21:12
Экономика
Стоимость нефти Brent впервые за месяц опустилась ниже 65 долларов
21:08
Общество
Российские медики выявили более 550 случаев британского штамма коронавируса
21:07
Общество
Попова оценила эффективность российских вакцин от всех штаммов коронавируса
21:06
Общество
Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России
21:03
Общество
Попова заявила о стабильной ситуации с COVID-19 в России
21:03
Спорт
Смена руководства «Крыльев Советов» может помешать приходу Гинера в клуб
21:01
Политика
Член Общественной палаты РФ оценил политику Зеленского по отношению к оппозиции
21:00
Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
21:00
Спорт
Вячеслав Тисленко рассказал, когда кикбоксеры выступят на Олимпийских играх
20:59
Общество
Крым уже совсем рядом: директор Кунсткамеры о планах и работе на полуострове
20:58
Экономика
Банк России опубликовал статистику по наличию золота в резервах
20:55
ЦАР
Миротворцев ООН из Бангладеш заподозрили в доставке мин боевикам в ЦАР
20:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова продемонстрировала натруженные ноги после репетиции
20:53
Судан
Российская военная делегация прибыла в Судан с многодневным визитом
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ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра

Ближний Восток
ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
wikipedia.org  /  Gerry & Bonni / CC BY 2.0

Сана, 20 мая. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали поездки туристов на йеменский остров Сокотра без разрешения местных властей. Об этом заявил советник Министерства информации Йемена Мухар ар-Раби.

Йеменский чиновник обвинил правительство ОАЭ в посягательстве на суверенитет страны. Свои заявления Мухар ар-Раби подкрепил теми доводами, что для посещения одного из регионов государства необходимо обратиться в Абу-Даби.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня стали главным контролером. Туристические делегации не могут получать разрешение на въезд в Сокотру, не получив разрешения у эмиратских властей», — заявил Мухар ар-Раби.

На архипелаг прибыли сотни туристов, прошедших согласование с властями ОАЭ. В социальных сетях появились фото отдыхающих на Сокотре.

Местные жители утверждают, что на снимке изображены израильтяне, которых сопровождает группа безопасности из ОАЭ, а также их помощников.

Популярное направление

Сокотра приобрел известность благодаря своему биоразнообразию. Грибообразные деревья стали его визитной карточкой. На архипелаге отсутствует туристическая инфраструктура, поэтому самая большая проблема — добраться до острова.

В Йемене обвинили ОАЭ в захвате острова Сокотра
Федеральное агентство новостей  / 

Раньше сюда отправлялись авиарейсы из египетского Каира, однако национальная авиакомпания Йемена приостановила это направление. Теперь единственным авиаперевозчиком стал Air Arabia, который организует трансферты из Абу-Даби.

В июне 2020 года на Сокотре произошел переворот, в ходе которого власть взял Южный переходный совет, поддерживаемый эмиратскими властями.

Война в Йемене

Удаленность от политических столиц йеменского государства стала причиной, почему туристы не боятся приезжать на Сокотру. Остров находится в 380 км от побережья Йемена, где идет гражданская война уже больше шести лет.

Поддерживаемые Ираном шиитские повстанческие отряды хуситов из движения «Ансар Аллах» сражаются с правительственными войсками и коалиций арабских стран, в число которых входят ОАЭ. И судя по всему, Абу-Даби воспользовалось неразберихой в стране и приобретенным в ходе боевых действий влиянием, чтобы реализовать собственные задачи.

«Провинция Сокотра была завоевана Эмиратами, которые планировали сделать это много лет назад», — утверждает советник Министерства информации Йемена.

Организованный в 2020 году переворот на Сокотре спровоцировал в адрес ОАЭ обвинения его организации. Но дальше заявлений йеменские власти не пошли. Поэтому Абу-Даби держит ситуацию под контролем и уже организует туристические поездки на уникальный остров, пользуясь уровнем своего политического влияния, на который никто в регионе посягнуть не может, наверное, за исключением хуситов.

оаэ йемен сокотра
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Все новости / Ближний Восток / ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра
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