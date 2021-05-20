ОАЭ организовали для израильтян туристические поездки на спорный остров Сокотра

Сана, 20 мая. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) организовали поездки туристов на йеменский остров Сокотра без разрешения местных властей. Об этом заявил советник Министерства информации Йемена Мухар ар-Раби.

أصبحت محافظة سقطرى مستباحة من قبل الإمارات التى خططت للسيطرة عليها منذ سنوات واصبحت اليوم هي المتحكم الأول فيها حتى الوفود السياحية تاخذ اذن الدخول إلى سقطرى من الإمارات حيث تسير أفواج من السياح الأجانب في تعدى واضح للسيادة اليمنية. #سقطرى_يمنية pic.twitter.com/gK7VwIgV21 — مختار الرحبي (@alrahbi5) May 7, 2021

Йеменский чиновник обвинил правительство ОАЭ в посягательстве на суверенитет страны. Свои заявления Мухар ар-Раби подкрепил теми доводами, что для посещения одного из регионов государства необходимо обратиться в Абу-Даби.

«Объединенные Арабские Эмираты сегодня стали главным контролером. Туристические делегации не могут получать разрешение на въезд в Сокотру, не получив разрешения у эмиратских властей», — заявил Мухар ар-Раби.

На архипелаг прибыли сотни туристов, прошедших согласование с властями ОАЭ. В социальных сетях появились фото отдыхающих на Сокотре.

Местные жители утверждают, что на снимке изображены израильтяне, которых сопровождает группа безопасности из ОАЭ, а также их помощников.

Популярное направление

Сокотра приобрел известность благодаря своему биоразнообразию. Грибообразные деревья стали его визитной карточкой. На архипелаге отсутствует туристическая инфраструктура, поэтому самая большая проблема — добраться до острова.

Федеральное агентство новостей /

Раньше сюда отправлялись авиарейсы из египетского Каира, однако национальная авиакомпания Йемена приостановила это направление. Теперь единственным авиаперевозчиком стал Air Arabia, который организует трансферты из Абу-Даби.

В июне 2020 года на Сокотре произошел переворот, в ходе которого власть взял Южный переходный совет, поддерживаемый эмиратскими властями.

Война в Йемене

Удаленность от политических столиц йеменского государства стала причиной, почему туристы не боятся приезжать на Сокотру. Остров находится в 380 км от побережья Йемена, где идет гражданская война уже больше шести лет.

Поддерживаемые Ираном шиитские повстанческие отряды хуситов из движения «Ансар Аллах» сражаются с правительственными войсками и коалиций арабских стран, в число которых входят ОАЭ. И судя по всему, Абу-Даби воспользовалось неразберихой в стране и приобретенным в ходе боевых действий влиянием, чтобы реализовать собственные задачи.

«Провинция Сокотра была завоевана Эмиратами, которые планировали сделать это много лет назад», — утверждает советник Министерства информации Йемена.

Организованный в 2020 году переворот на Сокотре спровоцировал в адрес ОАЭ обвинения его организации. Но дальше заявлений йеменские власти не пошли. Поэтому Абу-Даби держит ситуацию под контролем и уже организует туристические поездки на уникальный остров, пользуясь уровнем своего политического влияния, на который никто в регионе посягнуть не может, наверное, за исключением хуситов.