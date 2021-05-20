В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»

Вашингтон, 20 мая. Вашингтон высказался о неизбежности завершения строительства газового проекта РФ.
Правительство Соединенных Штатов поделилось своим мнением относительно перспектив проекта «Северный поток — 2». Об этом пишет ТАСС.
Властям США пришлось признать тот факт, что предотвратить строительство проекта газопровода из России в Германию практически невозможно.
В Белом доме отметили, что достройка проекта завершена практически на 95%.
Экономист Николай Межевич ранее рассказывал о том, какую ценность представляет «Северный поток — 2» для жизнедеятельности немецкой экономики.