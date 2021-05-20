Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой

Вашингтон, 20 мая. Жителей США возмутило поведение внука британской королевы Елизаветы II принца Гарри, раскритиковавшего свою семью. Герцога Сассекского даже захотели отправить домой.

Принц Гарри живет в США со своей супругой Меган Маркл после отказа от королевских привилегий. Внук королевы принял участие в записи подкаста актера Дэкса Шепарда и сравнил дворцовые будни с зоопарком, а также нелестно отозвался о своем отце принце Чарльзе, который якобы был с ним жесток.

Эти откровения вызвали негодование жителей Соединенных Штатов, рассказала американская журналистка Эмбер Эфи в эфире шоу Good Morning Britain. Она даже обратилась к Лондону с призывом.

«Я умоляю, пожалуйста, заберите обратно принца Гарри! Он должен уехать! И это не только мое мнение», — заявила Эфи.

Журналистка назвала интервью герцога Сассекского катастрофой. По мнению Эфи, трудно представить более неподходящее время для публичного рассказа о проблемах королевской семьи. Похоже, журналистка имела в виду недавнюю семейную трагедию — муж Елизаветы II принц Филипп скончался менее двух месяцев назад.

Принц Гарри и Меган Маркл отпраздновали третью годовщину свадьбы. Как заметила пресса, королевская семья не поздравила герцога и герцогиню Сассекских публично.