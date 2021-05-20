Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм

Москва, 20 мая. Кабмин в ближайшее время внесет серьезные изменения в порядок разработки государственных программ. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

На текущий момент в правительстве находятся на финальной стадии рассмотрения поправки в основной порядок разработки госпрограмм, сообщил министр.

Прежде всего, госпрограммы должны быть увязаны со всеми стратегическими документами и давать понятные широкой общественности ответы на все эти вопросы. Кроме того, планируется разделить процессную деятельность — финансирование госучреждений — и проектную, когда вводится новое законодательство, рассказал Решетников.

Также государственные программы должны стать источником возникновения расходных обязательств, передает «Интерфакс».

«То есть на основе строчки в госпрограмме можно будет заключать контакты, а министерство финансов будет признавать эту строчку в госпрограмме жестким бюджетным обязательством» — отметил министр.

Кабмин РФ ранее утвердил программу по росту эффективности введения в оборот сельского хозяйства новых земель. Наряду с ней будет запущен ряд мер по мелиорации, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.