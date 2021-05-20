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20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
20:04
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Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году

Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / terimakasih0 / jorono

Рига, 20 мая. Латвию и Литву в ближайшем будущем ожидают серьезные потери населения как в мегаполисах, так и в небольших городах, населенных пунктах и деревнях, сообщает Eurostat.

Примерно к 2050 году население трёх из пяти городских регионов ЕС возрастет, а народонаселение четырех из пяти сельских регионов уменьшится. Согласно прогнозам, число городских жителей Европейского союза вырастет в пятнадцати странах, причем больше всего прирост отметят на Мальте (+34,5%), в Ирландии (+29,2%) и в Швеции (+25,1%).

В девяти странах ЕС, наоборот, городское население уменьшится, лидерами в этой категории станут Латвия (-17,7%), Греция (-16,7%) и Польша (-10,3%). Число сельских жителей вырастет в четырех странах ЕС: Ирландии (+24.5%), Швеции (+10.9%), Дании (+1.2%) и Бельгии (+1.0%).

Однако больше двадцати государств, напротив, потеряют сельских граждан. Больше всего их лишатся в Литве (-43,5%), Латвии (-37,6%) и Болгарии (-26,8%). Самая значительная убыль промежуточных регионов коснется Эстонии (-41,7%), а самый большой рост прогнозируется в Ирландии (+30,6%).

По оценкам специалистов, народную массу всех трех типов регионов особенно потеряет Латвия и Литва. Статистические данные Eurostat свидетельствуют, что Латвийская Республика сокращается ежегодно с момента обретения независимости. Согласно прогнозам, к 2030 году в большинстве самоуправлений горожан останется мало, и только пять краев вокруг Риги покажут демографический рост.

Ранее ФАН сообщал, что латвийский грузопоток в ближайшие два-три года понесет потери в 17 миллионов тонн, что составляет 89,4% всех грузоперевозок страны.

Латвия литва население
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