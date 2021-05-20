Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году

Рига, 20 мая. Латвию и Литву в ближайшем будущем ожидают серьезные потери населения как в мегаполисах, так и в небольших городах, населенных пунктах и деревнях, сообщает Eurostat.

Примерно к 2050 году население трёх из пяти городских регионов ЕС возрастет, а народонаселение четырех из пяти сельских регионов уменьшится. Согласно прогнозам, число городских жителей Европейского союза вырастет в пятнадцати странах, причем больше всего прирост отметят на Мальте (+34,5%), в Ирландии (+29,2%) и в Швеции (+25,1%).

В девяти странах ЕС, наоборот, городское население уменьшится, лидерами в этой категории станут Латвия (-17,7%), Греция (-16,7%) и Польша (-10,3%). Число сельских жителей вырастет в четырех странах ЕС: Ирландии (+24.5%), Швеции (+10.9%), Дании (+1.2%) и Бельгии (+1.0%).

Однако больше двадцати государств, напротив, потеряют сельских граждан. Больше всего их лишатся в Литве (-43,5%), Латвии (-37,6%) и Болгарии (-26,8%). Самая значительная убыль промежуточных регионов коснется Эстонии (-41,7%), а самый большой рост прогнозируется в Ирландии (+30,6%).

По оценкам специалистов, народную массу всех трех типов регионов особенно потеряет Латвия и Литва. Статистические данные Eurostat свидетельствуют, что Латвийская Республика сокращается ежегодно с момента обретения независимости. Согласно прогнозам, к 2030 году в большинстве самоуправлений горожан останется мало, и только пять краев вокруг Риги покажут демографический рост.

Ранее ФАН сообщал, что латвийский грузопоток в ближайшие два-три года понесет потери в 17 миллионов тонн, что составляет 89,4% всех грузоперевозок страны.