Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»

Лос-Анджелес, 20 мая. Премьера новой части о приключениях ярко-синего ежика Соника намечена на 8 апреля следующего года. Долгое время о сюжете сиквела было ничего неизвестно.

Официальных сообщений от создателей «Соника в кино» поклонники так и не дождались. Один из пользователей Сети внимательно изучил все файлы в документах на регистрацию авторских прав и обнаружил файл Paramount Pictures и SEGA с завязкой нового «Соника».

Действие второй части развернется спустя какое-то время после сюжета первого фильма. Соник уже освоился в Грин-Хиллз и чувствует себя как дома. Друзья синего ежика — Том и Мэдди — отправляются в отпуск, оставив героя одного.

Однако насладиться размеренной жизнью у Соника не получается, ведь снова появляется Доктор Эггман в исполнении Джима Керри. Злодей неожиданно обзавелся новым союзником — говорящей ехидной Наклзом, вместе с которым разыскивает изумруд. С помощью этого артефакта можно создавать и уничтожать целые цивилизации. Чтобы предотвратить катастрофу, Соник заручается поддержкой Тейлза и пытается опередить персонажа Джима Керри.

Несмотря на коронавирусную пандемию, кинотеатры продолжают работать, а студии намечают премьеры. ФАН собрал главные фильмы этого лета и составил расписание релизов, которые лучше не стоит пропускать.