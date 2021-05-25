Только раз в году: какие скидки и подарки можно получить в день рождения

Каждому человеку приятно получать подарки, тем более такие, о которых он даже не догадывается. Сертификаты, скидки, подарки и промокоды многих магазинов и компаний доступны для именинников, если знать, кто их предоставляет.

ФАН собрал самые актуальные сюрпризы, которые ждут именинников в 2021 году.

Путешествия

Отправиться куда-то в день рождения с хорошей компанией — отличный вариант празднования. На все билеты РЖД с 26 марта 2021 года по 28 февраля 2022 года действует специальная акция «В день рождения лучше поездом!».

Вы можете приобрести билеты в вагон любого типа со скидкой 10% за неделю до и после праздника. При единовременном оформлении проездных документов в тот же вагон акция распространяется и на трех попутчиков.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Сапсан» также дарит скидку 30% пассажиру-имениннику и сопровождающим его лицам. Общее число попутчиков не должно превышать трех человек.

В латвийской авиакомпании airBaltic для всех именинников на билеты действует скидка 50%. Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании и заполнить анкету участника программы.

Косметика

Магазины косметики «Л’Этуаль» пользуются большой популярностью в России. В сети можно найти парфюм и косметику от известных мировых производителей. В день рождения компания дает покупателям хорошие скидки. Владельцам бриллиантовой карты предлагается скидка 35%, а обладателям сапфировой, аметистовой или рубиновой — 25%.

Сеть магазинов «Улыбка радуги» за три дня до и три дня после праздника предоставляет 15% баллами на карту от стоимости покупок.

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Продуктовые магазины

Продуктовый гипермаркет «Лента» поздравляет покупателей-именинников скидкой в размере 15% за два дня до праздника, в день рождения и пять дней после него.

Обладатели карты гипермаркета «О’кей» могут получить скидку 20%. Скидка предоставляется однократно и только в течение 15 дней (семь дней до, семь дней после и непосредственно в сам праздник).

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Одежда

Отправиться на шоппинг в день рождения — не такая уж и плохая идея, ведь многие магазины предоставляют хорошие скидки на покупки.

Магазин одежды для всей семьи Gloria Jeans дает скидку 25% на весь ассортимент не только в ваш, но и в день рождения ваших детей. Для того, чтобы получить бонус, необходимо быть владельцем карты покупателя.

Один из самых популярных магазинов молодежной одежды Befree именинникам дарит 300 бонусных баллов, которые можно потратить на покупки.

Магазин женской одежды Zarina также трепетно относится к своим покупательницам и в день рождения предоставляет 1000 бонусов. Они начисляются за три дня до праздника, а использовать их можно в течение семи дней.

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Знаменитый во всем мире магазин спортивной одежды Adidas в день рождения дарит постоянным клиентам 15% от суммы в чеке. Для этого необходимо совершить покупку в течение трех дней до праздника и четырех дней после.

Для того, чтобы максимально сэкономить, изучите все предложения магазинов и компаний. Часто некоторые кинотеатры дарят скидку в 50% на билеты или вовсе дают возможность посмотреть фильм именинникам бесплатно. Рестораны и кафе любят, когда кто-то празднует день рождения именно в их заведении. Часто они предоставляют скидку или дарят шампанское.

Ранее портал «Лада.Онлайн» рассказал, какие скидки можно получить, покупая автомобиль российской марки в мае.